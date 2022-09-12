Что только не придумывают: пушилин пожаловался, что Святогорск отбили "польские наемники"
Вожак боевиков денис пушилин, сбежавший из Донецка, похоже, окончательно запутался в собственном бреде. На этот раз он выдал, что Святогорск в оккупантов якобы отбили "польские наемники".
Предатели в Донецке паникуют из-за побега пушилина. Однако главаря, похоже, это не слишком волнует. Пушилин спокойно записывает видео и пытается скармливать очередную порцию лжи.
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На этот раз пушилин пофантазировал о польских наемниках. Оккупанты вроде бы "героически" борются с теми, кого нет.
В то же время, судя по комментариям, уже даже не все россияне верят в басни пушилина. Люди требуют объяснения от "верхушки".
На самом деле в Святогорск вошли украинские защитники
Между тем по состоянию на 12 сентября в Святогорск вошли украинские защитники. Речь идет о подразделениях Национальной гвардии, Вооруженных Сил и Территориальной обороны.
Новость сообщила Национальная гвардия Украины.
Подразделения Национальной гвардии, Вооруженных Сил и Территориальной обороны зашли в город Святогорск Донецкой области. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта,
– подчеркнули бойцы.
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