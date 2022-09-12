Зрадники у Донецьку панікують через втечу пушиліна. Однак ватажка, схоже, це не надто хвилює. Пушилін спокійнісінько записує відео та намагається згодувати чергову порцію брехні, інформує 24 канал.

Зауважте У кремлі почалася гризня: як ЗСУ повністю змінили перебіг війни і яких чекати наслідків

Цього разу пушилін пофантазував про польських найманців. Окупанти начебто "героїчно" борються з тими, кого нема.

Водночас, судячи з коментарів, вже навіть не всі росіяни вірять у байки пушиліна. Люди вимагають пояснення від "верхівки".

Насправді у Святогірськ зайшли українські захисники

Тим часом станом на 12 вересня у Святогірськ зайшли українські захисники. Мовиться про підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил та Територіальної оборони.

Новину повідомила Національна гвардія України.

Підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил і Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ, що в Донецькій області. Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта,

– наголосили бійці.

Зауважте! Місто Святогірськ розташоване на межі Донецької, Луганської та Харківської областей.

Зауважте – у кремлі почалась гризня: з'ясовують, хто винен в провалах в Україні: дивіться відео