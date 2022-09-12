Тим часом росія взялася до звичного для себе терору проти цивільних – та вгатила ракетами по критичній інфраструктурі в кількох областях. Свої міркування щодо цих подій та їхніх наслідків висловив ведучий 24 каналу Олексій Печій.

До теми Краще, ніж очікувалося, – Резніков оцінив блискавичний контрнаступ ЗСУ

Ворог не вивчив головний урок: залякати українців терактами неможливо

ЗСУ вийшли на державний кордон у Харківській області та практично повністю звільнили регіон від окупантів. І це вже офіційна інформація. Окрім того, міністр оборони Рєзніков розкрив перші подробиці, як саме вдалося так швидко гнати росіян. Водночас тривають бої й на Херсонщині, де також є прорив і звільнення кількох населених пунктів. В ОК "Південь" повідомляють, що росіяни намагаються вийти на зв’язок із ЗСУ, аби обговорити здачу в полон та передачу зброї нашим бійцям.

Західні ЗМІ наввипередки пишуть, що наші партнери вражені неймовірним проривом ЗСУ та поразкою росії, а Інститут вивчення війни стверджує, що наступ ЗСУ на Харківщині вже докорінно змінив цю війну на користь України. І на тлі успіхів ЗСУ росіяни у відчаї вдаються до відверто терористичних методів – напередодні росія вгатила ракетами по критичній інфраструктурі у кількох областях, унаслідок чого зникло світло та водопостачання.

Але загарбники так і не вивчили головний урок: залякати українців терактами неможливо! І це довели попередні 200 днів повномасштабної фази війни. Втім, це точно вже має наслідки для самих росіян – у кремлі, схоже, почалася боротьба за лідерство; у російській армії знову відбулися перестановки; а глава чечні рамзан кадиров заявив, що відправив 10 тисяч кадирівців в Україну, аби повернути втрачені території (тим самим кидаючи виклик сєргєю шойгу).

Успіхами на Харківщині й Херсонщині ЗСУ повністю змінили перебіг війни

Зранку 12 вересня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з росією. Окрім того, Інститут вивчення війни у своєму зведенні зазначає, що українські війська завдали великої оперативної поразки росії, відвоювавши майже всю Харківську область у швидкому контрнаступі. Аналітики запевняють, це стало можливим завдяки вмілому плануванню та проведенню кампанії, яке включало, звісно, й активне використання західної зброї.

Щодо планування кампанії ЗСУ варто зупинитися докладніше. Аналітики запевняють, що тривала публічна дискусія в Києві, а потім оголошення про контрнаступальну операцію на Херсонщину відтягнули значні російські війська від ділянок, по яких українські війська завдавали рішучих ударів останніми днями. Збройні Сили України використовували HIMARS та інші західні системи для атаки на російські наземні лінії зв’язку у Харківській та Херсонській областях, створюючи умови для успіху цієї операції.

Набагато демонстративніше українське керівництво обговорювало удари на Півдні, однак успішно заплутало росіян щодо їхніх намірів у Харківській області. Але це було б не повним описом ситуації. Річ у тому, що ЗСУ не просто відтягли російські сили на Південь. Генштаб ЗСУ змусив ворогів панікувати й перекидати сили на Херсонщину, зокрема на правий берег Дніпра, очікуючи там масштабного наступу.

Утім, ЗСУ не просто так НЕ знищувало остаточно мости через Дніпро. Наші військові просто заманювали побільше сил на правий берег, а потім завдали ударів по мостах та переправах через Дніпро, фактично відрізавши велике угруповання від основних сил. У підсумку окупанти втратили можливість перекидання цих сил на Схід, що, частково, і дозволило ЗСУ знищити загарбників на Харківщині та розпочати наступ на Луганщині й Донеччині. А тим часом окупанти на Херсонщині опинилися просто паралізованими.

Що стосується Харківщини, найперше і найголовніше тактичне досягнення ЗСУ – звільнення Ізюма та Куп’янська. Саме це – епізод, який докорінно змінює картину війни на Сході загалом. Закріпившись в Ізюмі та маючи налагоджену логістику в Куп’янську, зокрема в населеному пункті Куп’янськ-Вузловий, а також продовжуючи наступальні дії на Бахмут та Авдіївку, росіяни планували створити умови, в яких українські сили навколо Слов’янська та Краматорська ризикували опинитися в оперативному оточенні. А це могло відкрити шлях до захоплення ворогом ще більшої частини Донеччини.

Цікава розмова про розгром ізюмського угруповання росіян: відео

Але в Генштабі ЗСУ це прекрасно розуміли й не дарма свого часу тактично відступили з Сєвєродонецька та Лисичанська. Тепер, зазначає Інститут вивчення війни, навіть, якщо гіпотетично допустити, що росіянам якимсь дивом вдасться захопити Бахмут, що навряд чи відбудеться, це більше не сприятиме будь-яким великим зусиллям для досягнення початкових цілей цієї фази кампанії, оскільки не підтримуватиметься наступом окупантів від Ізюма на півночі.

А тепер найголовніше: у такій ситуації триваючі російські наступальні операції проти Бахмута та навколо Донецька втратили будь-яке реальне оперативне значення для москви! Це тупо знищення власної живої сили, яке ні до чого для росіян вже не призведе. Кремлю саме час потроху вже прощатися з надіями захопити Донецьку область повністю. І це – завдяки неймовірно героїчному наступу ЗСУ, який не просто дозволив звільнити Харківщину, а допоміг зламати перебіг війни на нашу користь.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зазнали найбільших втрат за минулу добу саме на Донецькому та Криворізькому напрямках. Але якщо все ж говорити саме про Харківщину, то ми побачимо що вся територія області на правому березі річки Оскіл перейшла під контроль ЗСУ. Росіяни просто втекли, хто не встиг потрапили у полон. Зокрема, під контролем ЗСУ вже село Уди, Гоптівка та Вовчанськ. Росіяни повністю відступили за річку Оскіл ближче до Луганщини. Саме там наразі тривають бої за просування ЗСУ далі на територію Донбасу. Хоча, радник Офісу Президента Олексій Арестович натякає, що на Харківщині фаза активного контрнаступу змінюється на фазу закріплення позицій для створення трампліна для подальших нових наступальних операцій. Тобто, можна очікувати деякої паузи у прориві.

Програючи на полі бою, росія посилює ракетний терор проти цивільних

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю виданню Financial Times запевнив, що успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині – це найкращий доказ того, що росію можна перемогти повністю. Втім, попереду ще оборона територій від посягань росіян у майбутньому.

Як Резніков прокоментував контрнаступ: дивіться відео

Але росіяни все одно не можуть просто так визнати свою поразку, а тому вдаються до терористичних актів та мародерства, демонструючи, що російська армія – це звичайна орда. Головне Управління розвідки повідомляє, що на Харківському напрямку окупанти намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій, а частина з них намагається перейти кордон з росією і виїхати на територію Бєлгородської області. Але під час втечі окупанти займаються масовим мародерством, завантажуючи на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери та інше. Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

Відступаючи, кремль також почав терористичні атаки проти Харкова та ще кількох регіонів України. Напередодні ввечері відбувся один із наймасовіших ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого без світла та води залишалися сотні тисяч українців. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ввечері неділі росіяни обстріляли Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 7 повітряних ліній. Також були влучання ракети в Харківську ТЕЦ-5. Сотні тисяч українців залишались без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині. І, на жаль, росіяни будуть лише нарощувати подібні атаки, розуміючи, що на полі бою вони безсилі.

Сьогодні вдень росіяни знову вдарили по критичній інфраструктурі у Харкові, внаслідок чого знову частина міста залишилася без світла. В МЗС України зазначили, що це ніщо інше як тероризм. Але українців все одно не зламати. Ми стаємо лише сильнішими і ворога це бісить. Доказ тому – повідомлення командування Повітряних сил ЗСУ, що увечері 11 вересня росіяни випустили по Сходу України 12 крилатих ракет, це і ракети "Калібр" і Х-101. Утім 9 із них збила протиповітряна оборона.

Якщо окупанти хочуть залишитися живими, їм краще поквапитися й здатися у полон

Повернімося до ситуації на фронті. Говорити, що оголошення про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині було лише обманом росіян – некоректно. Адже там ЗСУ перерізали два мости через Дніпро, а також заважають зусиллям росії підтримувати постачання через баржі та понтонні пороми. Як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, Україна залучила на Херсонському напрямку значну бойову потужність високоточних систем великої дальності й навряд чи це було зроблено лише для того, щоб відвернути увагу росіян.

І маємо вже перші офіційні успіхи контрнаступу на Херсонщині. Збройні Сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати 5 населених пунктів. Про це заявила речник ОК Південь Наталія Гуменюк.

ЗСУ звільнили 500 квадратних кілометрів Херсонщини: дивіться відео до теми

Окрім того, за словами Гуменюк, російські окупаційні війська на південному напрямку намагаються вести переговори зі Збройними Силами України про здачу зброї. За її словами, російські офіцери отримали завдання залишати позиції на Херсонщині будь-яким способом, який до того часу буде доступний окупантам. Так, війська росії можуть повернутися назад до своїх, що вже неможливо зробити, або скласти зброю і вийти з бойової гри, оскільки вони досі сприймають це як "спецоперацію".

Так от, Гуменюк запевняє, що на Півдні в окупанта повна деморалізація. Навіть командування усвідомлюює, що їм далі рухатися нікуди. І якщо ці окупанти хочуть залишитися живими, їм краще поквапитися. Адже, за даними Генштабу ЗСУ, одна із бригад російської армії на Півдні вже припинила своє існування.

Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації – місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.

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Неймовірні потрясіння і гризня у кремлі після успіхів ЗСУ – це гарний сигнал

Та головне, на що варто зважити, це те, що ЗСУ повністю змінили перебіг війни. Звісно, успішний контрнаступ на Херсонщині та Харківщині, на жаль, не завершить війну. Звісно, росіяни зараз будуть окопуватися на нових позиціях, і, можливо, навіть проводити локалізовані контратаки. Звісно, потрібні будуть ще кілька таких успішних контратак, аби звільнити Україну від окупантів, але відбулося головне – в Інституті вивчення війни запевняють, що Україна остаточно переломила перебіг цієї війни, а також викликала неймовірні потрясіння в кремлі.

І це гарний сигнал – у кремлі почалася гризня за те, хто ж більше винен у провалах. Зокрема, наразі відбувається тотальна травля так званого міністра оборони росії сергея шойгу.

По-перше, той самий кадиров сьогодні заявив, що відправив на війну близько 10 тисяч кадирівців. Вони нібито планують захоплювати Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. Звісно, навряд це щось змінить на лінії фронту, адже ми прекрасно знаємо які з тих кадирівців вояки. Але важливо тут інше – кадиров стверджує, що саме кадирівці поїхали виправляти помилки шойгу.

І по-друге, російські пропагандисти та кремлівські військові блогери вже активно розганяють тези про те, а чи не варто замінити сєргєя шойгу на керівника приватної військової компанії "вагнера" євгенія пригожина? Мовляв, шойгу вже довів, що його керівництво веде до провалу. Але тут ховається головна складова цієї інформаційної кампанії: публічні нападки на шойгу – це спроба захистити путіна від відповідальності за встановлення недосяжних цілей так званої "спецоперації". І путін може прийняти та навіть підтримати ці атаки, щоб продовжувати відводити від себе провину. Але як на це відреагує російське військове крило – питання відкрите.

Утім, за всіма цими сварками в кремлі є іще одна важлива деталь – деморалізація ворожого "гарматного м’яса" в Україні. Британська розвідка запевняє, що російська армія все менше довіряє своєму керівництву, адже поки там говорять, що паніки немає, росіяни на місцях хаотично намагаються перейти в оборону.

Тим часом західні ЗМІ у захваті від дій ЗСУ. Наведу лише один з прикладів відгуків. Редактор британського видання The Guardian Ден Саббах, зазначає: Київ показав, що може динамічно використовувати військові обставини на свою користь, відкриваючи перспективу подальших значних успіхів до настання зими. Він зазначає, що ривок ЗСУ у Харківській області є другим етапом подвійної контратаки – спершу на Херсонському, а потім на Харківському напрямку. Тоді як російська військова розвідка катастрофічно "проспала" нарощування сил ЗСУ на Харківщині. І найголовніше, що відзначає Саббах – Україні вдалося досягти успіху завдяки небаченому раніше застосуванню загальновійськових сил з оптимальною потужністю.

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