Чтобы не сетовали о коммуналке: Пушилин приказал искусственно усилить дефицит питьевой воды в Донецке

Антироссийские настроения на временно оккупированной территории Донбасса продолжают усиливаться. Ведь с каждым днем выживать во временно подконтрольных России городам становится все труднее. Поэтому главарь пророссийской группировки Денис Пушилин прибег к очередному террору – чтобы сдержать желание людей бунтовать.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, короткая пауза с ударами по Донецку, взятая российскими войсками во время новогодних праздников, сразу же сказалась на настроениях местного населения. После 1 января в соцсетях появилось множество недовольных комментариев об отсутствии воды, увеличении коммуналки и разрушении экономики региона.

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Поскольку никакой возможности командовать военными и отвлечь население от неотложных проблем обстрелами у Пушилина пока нет, он прибег к традиционному для себя решению проблемы – направил весь народный гнев на Украину.

Избежал бунтов и еще набил себе карманы.

Чтобы люди были сосредоточены на выживании, а не на высказываниях своих мыслей в соцсетях, главарь так называемой "ДНР" приказал своим подчиненным нажать на самую болезненную точку для всех жителей Донбасса – искусственно снизить доступ людей к платной питьевой воде.

Поскольку никакого водоснабжения в Донецке и его агломерации нет, местное население вынуждено перебиваться, как может. Своеобразным спасением для многих является возможность покупать питьевую воду в специальных автоматах или в магазинах.

Техническую воду дончане набирают даже в лужах и в Кальмиусе, а также топят снег, если он есть. А поскольку воды критически не хватает даже для потребления, большинству людей приходится пить и приобретенную очищенную, и добытую где угодно грязную.

Так что в момент, когда люди "выдохнули" и начали упрекать "власть" за свою нищету, Пушилин просто решил ограничить продажу воды в одни руки во всех точках продаж. Таким образом, он мгновенно заставил дончан бегать в поисках возможности докупить лишние, но такие нужные литры и забыть о критике России или банановой республики.

Кроме того, именно по приказу главаря террористов в это же время местные пропагандисты усилили свою риторику по обвинению Киева из-за крайне тяжелой ситуации с водоснабжением в регионе.

Фактически же благодаря такому простому "политическому па" Пушилин не только достаточно удачно отвлек население от мыслей о будущем, но и заложил фундамент для повышения цен на питьевую воду. Мол, из-за неимоверного дефицита теперь придется возить ее аж из России, а это же логистические расходы, которые отражаются на ценообразовании.

Поскольку бизнес по продаже воды в Донецке записан на третьих лиц, но на самом деле принадлежит самому главарю террористов, вскоре Пушилин, ничего не теряя, получит за эту махинацию неплохие дивиденды. Ведь безумный спрос отнюдь не уменьшил количество проданного товара даже несмотря на ограничения, так что ущерба МММщик не понес.

Самые большие разочарования еще впереди

Как утверждают в украинских спецслужбах, причиной волны недовольства у дончан была новость об увеличении коммунальных платежей с 1 января 2023 года. Согласно "официальным" данным, теперь жители оккупированных частей области будут вынуждены платить за коммуналку в среднем на 20% больше. Поскольку с 2014 года Кремль практически не двигал ценники за коммуналку исключительно по пропагандистским причинам, мол, в Украине они растут, а у всех этих "ДНР" и "ЛНР" наступило улучшение, то существенное повышение и вызвало у людей возмущение.

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Особенно на фоне того, что все рассказы власти об увеличении зарплат, прожиточного минимума и соцвыплат оказались очередными баснями и махинациями. На самом же деле доплаты и индексации ожидают дончан, но только тех, кто будет оставаться на работе. Ведь в течение 2023 года количество "госслужащих" хотят существенно сократить, а за счет денег, которые они раньше получали, и увеличат зарплаты другим.

Впрочем, если люди всерьез возмутились лишь "официальным" признанием захватчиков повышения ценников "до российского уровня", можно лишь догадаться, как они отреагируют на первые полученные платежки. Вероятно, тогда Пушилина смогут спасти от бунтов ежедневные обстрелы Донецка со стороны россиян. Так как именно таким образом захватчики заставляют людей думать о выживании, а не об отсутствии комфорта.