За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, коротка пауза з ударами по Донецьку, яку російські війська взяли під час новорічних свят, одразу ж відзначилася на настроях місцевого населення. Після 1 січня у соцмережах з'явилося просто безліч невдоволених коментарів про відсутність води, збільшення комуналки та руйнування економіки регіону.

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Оскільки ж ніякої можливості командувати військовими та відволікти населення від нагальних проблем обстрілами у Пушиліна наразі немає, він вдався до традиційного для себе вирішення проблеми – спрямував увесь народний гнів на Україну.

Уникнув бунтів та ще й набив собі кишені

Аби люди були зосереджені на виживанні, а не на висловлюваннях своїх думок у соцмережах, ватажок так званої "ДНР" наказав своїм підлеглим натиснути на найболючішу точку для всіх жителів Донеччини – штучно знизити доступ людей до платної питної води.

Оскільки ніякого водопостачання в Донецьку та його агломерації немає, місцеве населення вимушено перебиватися як тільки може. Своєрідним порятунком для багатьох є можливість купувати питну воду у спеціальних автоматах чи у магазинах.

Технічну ж воду донеччани набирають навіть у калюжах та у Кальміусі, а також топлять сніг, якщо він є. Втім, оскільки води критично не вистачає навіть для споживання, більшості людей доводиться пити і придбану очищену, і здобуту будь-де брудну.

То ж у момент, коли люди "видихнули" та почали дорікати "владі" за свої злидні, Пушилін просто вирішив обмежити продаж води в одні руки в усіх точках продажу. У такий спосіб він миттєво змусив донеччан бігати у пошуках можливості докупити зайві, але такі потрібні літри та забути про критику Росії чи бананової республіки.

Крім того, саме за наказом ватажка терористів у цей же ж час місцеві пропагандисти посилили свою риторику зі звинувачення Києва через вкрай важку ситуацію із водопостачанням у регіоні.

Фактично ж завдяки такому простому "політичному па" Пушилін не лише достатньо вдало відволік населення від думок про майбутнє, але й заклав фундамент для підвищення цін на питну воду. Мовляв, через неймовірний дефіцит тепер доведеться возити її аж із Росії, а це ж логістичні витрати, які відбиваються на ціноутворенні.

Оскільки ж бізнес із продажу води в Донецьку записаний на третіх осіб, але насправді належить самому ватажку терористів, незабаром Пушилін, нічого не втрачаючи, отримає за цю махінацію непогані дивіденди. Адже шалений попит аж ніяк не зменшив кількість проданого товару навіть попри обмеження, то ж збитків МММник не зазнав.

Найбільші розчарування ще попереду

Як стверджують в українських спецслужбах, причиною хвилі невдоволення у донеччан була новина про збільшення комунальних платежів з 1 січня 2023 року. Згідно з "офіційними" даними, відтепер жителі окупованих частин області будуть вимушені платити за комуналку в середньому на 20% більше. Оскільки ж з 2014 року Кремль практично не рухав цінники за комуналку виключно з пропагандистських причин, мовляв, в Україні цінники ростуть, але у всіх цих "ДНР" та "ЛНР" настало покращення, то суттєве підвищення й викликало у людей обурення.

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Особливо на фоні того, що всі розповіді "влади" про збільшення зарплат, прожиткового мінімуму та соцвиплат виявилися черговими байками та махінаціями. Насправді ж доплати та індексації очікують на донеччан, але лише тих, хто залишатиметься на роботі. Адже впродовж 2023 року кількість "держслужбовців" хочуть суттєво скоротити, а за рахунок грошей, які вони раніше отримували, й збільшать зарплати іншим.

Втім, якщо люди всерйоз обурилися лише "офіційним" визнанням окупантів підвищення цінників "до російського рівня", можна лише здогадатися, як вони відреагують на перші отримані платіжки. Ймовірно, тоді Пушиліна зможуть врятувати від бунтів лише щоденні обстріли Донецька з боку росіян. Бо саме в такий спосіб загарбники змушують людей думати про виживання, а не про відсутність комфорту.