Пушилин на выход: почему Кремль хочет сменить главаря боевиков

Главаря пророссийских боевиков Дениса Пушилина вполне могут отстранить от власти в "ДНР". Все руководство в ОРДЛО назначают из Москвы. Это не самостоятельные фигуры и не представители народа.

Об этом 24 каналу рассказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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По словам эксперта, Россия хочет поставить другого так называемого руководителя в качестве будто компромиссной фигуры, чтобы удовлетворить Запад.

Накануне встречи в нормандском формате Россия хочет протолкнуть вариант "мира" за счет национальных интересов Украины. Сменить руководство в ОРДЛО и легализовать российскую версию о гражданской войне в Украине,

– убежден Дымов.

Политолог отмечает, что главари оккупационной власти в ОРДЛО Пушилин, Пасечник или кто-то другой – не субъекты, с которыми можно вести переговоры в любом формате. Поэтому мы не должны подписывать какие-то формулы Штайнмайера. Как отмечает специалист, в конце концов это может привести к настоящей гражданской войне, как бы страшно это ни звучало.

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Чего стоят подписи оккупантов? Ничего. Их могут убить или просто убрать в нужный момент. А Украину будут заставлять выполнять взятые обязательства. Наши подписи под Будапештским меморандумом заставили нас избавится от третьего в мире ядерного арсенала. Запад и Россия умоют руки. А Украина потеряет свою субъектность,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Кто такой Пушилин?

Денис Пушилин стал "главой" так называемой "ДНР" в 2018 году после убийства главаря пророссийских боевиков Захарченко. В конце сентября СМИ обнародовали информацию о том, что якобы "лидер" так называемой "ДНР" Денис Пушилин арестован. Причина – Кремль снова решил сменить своих ставленников. Пушилин стал неудобным после того, как во время своей поездки в Москву заявил, что так называемая "ДНР" присоединится к России. О внутренних перипетиях в "республике" из своих источников заявляют украинские эксперты. Впрочем, некоторые наблюдатели считают, что для смены Пушилина у Кремля нет оснований. Москва разыгрывает очередной сценарий.



Карта оккупированных Россией территорий / Инфографика 24 канала