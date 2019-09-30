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      Пушилін на вихід: чому Кремль хоче змінити ватажка бойовиків

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      Ватажок окупаційної влади Пушилін наговорив зайвого?
      Ватажок окупаційної влади Пушилін наговорив зайвого? / gettyimages.com

      Ватажка проросійських бойовиків Дениса Пушиліна цілком можуть усунути від влади в "ДНР". Все керівництво в ОРДЛО призначають з Москви. Це не самостійні фігури і не представники народу.

      Про це 24 каналу розповів директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

      Детально: Зміна керівництва ОРДЛО: який сценарій готує Путін 

      За словами експерта, Росія хоче поставити іншого так званого керівника в якості ніби компромісної фігури, щоб задовольнити Захід.

      Напередодні зустрічі в нормандському форматі Росія хоче проштовхнути варіант "миру" за рахунок національних інтересів України. Змінити керівництво в ОРДЛО і легалізувати російську версію про громадянську війну в Україні,
      – переконаний Димов.

      Політолог наголошує: ватажки окупаційної влади в ОРДЛО Пушилін, Пасічник чи хтось інший – не суб’єкти, з якими можна вести переговори в будь-якому форматі. Тому ми не повинні підписувати якісь формули Штайнмаєра. Як зазначає фахівець, зрештою це може призвести до справжньої громадянської війни, як би страшно це не звучало.

      Читайте також: Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика

      Чого варті підписи окупантів? Нічого. Їх можуть вбити або просто прибрати в потрібний момент. А Україну змушуватимуть виконувати взяті зобов’язання. Наші підписи під Будапештським меморандумом змусили нас позубитися третього в світі ядерного арсеналу. Захід і Росія вмиють руки. А Україна втратить свою суб’єктність,
      – наголосив Валерій Димов.

      Хто такий Пушилін? Денис Пушилін став "главою" так званої "ДНР" у 2018 році після вбивства ватажка проросійських бойовиків Захарченка. Наприкінці вересня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що нібито "лідер" так званої "ДНР" Денис Пушилін заарештований. Причина – Кремль знову вирішив змінити своїх ставлеників. Пушилін став незручним після того, як під час своєї поїздки в Москву заявив, що так звана "ДНР" приєднається до Росії. Про внутрішні перипетії в "республіці" зі своїх джерел заявляють українські експерти. Втім, деякі спостерігачі вважають, що для зміни Пушиліна в Кремля немає підстав. Москва розігрує черговий сценарій.

      війна на донбасі
      Карта окупованих Росією територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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