Можно и "на покой": главари боевиков на Донбассе получили орден "За заслуги перед Отчизной"
Главари псевдотеорий в Донецкой и Луганской областях вскоре должны получить награды от Владимира Путина. Их наградят орденом "за заслуги перед Отчизной".
Главари пророссийских боевиков Пушилин и Пасечник получат "почетные" награды от Путина. Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал.
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Боевики получат награды от Путина
Встреча коллаборантов с российским диктатором должна пройти 20 декабря. Они отправятся на встречу с Путиным в Россию.
Как отмечают пропагандистские СМИ, орден "За заслуги перед Отечество" "назначен для награждения граждан за выдающиеся заслуги, связанные с укреплением России, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны".
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук также высказался по поводу этой новости. Он оставил ироническую ссылку для боевиков.
Не скорбим. В смысле, не поздравляем. Просто напоминаю: перед публикацией некрологов в России нередко награждают,
– написал он.
Какая ситуация в Донецкой области
- Российские захватчики не оставляют попыток захватить Бахмут. Чтобы сохранить свои ресурсы, враг прибегает к жесткой тактике.
- Британская разведка утверждает, что россияне разработали специальную тактику. Разведчики отметили, что отдельным бойцам, вероятно, выдают смартфоны или планшеты, показывающие определенную для лица ось продвижения и цель нападения, наложенные на коммерческие спутниковые изображения.
- Накануне американский Институт изучения войны заявил, что российское наступление у Бахмута продолжает "убивать клин" между боевиками "ДНР" и наемниками "Частной военной компании Вагнера".