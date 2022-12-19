Можно и "на покой": главари боевиков на Донбассе получили орден "За заслуги перед Отчизной"

Главари псевдотеорий в Донецкой и Луганской областях вскоре должны получить награды от Владимира Путина. Их наградят орденом "за заслуги перед Отчизной".

Главари пророссийских боевиков Пушилин и Пасечник получат "почетные" награды от Путина. Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал.

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Боевики получат награды от Путина

Встреча коллаборантов с российским диктатором должна пройти 20 декабря. Они отправятся на встречу с Путиным в Россию.

Как отмечают пропагандистские СМИ, орден "За заслуги перед Отечество" "назначен для награждения граждан за выдающиеся заслуги, связанные с укреплением России, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны".

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук также высказался по поводу этой новости. Он оставил ироническую ссылку для боевиков.

Не скорбим. В смысле, не поздравляем. Просто напоминаю: перед публикацией некрологов в России нередко награждают,

– написал он.

Какая ситуация в Донецкой области