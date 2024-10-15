СССР подарил их Вьетнаму и Китаю: Россия использует раритетные пушки Д-74

В Донецкой области российская армия использует 122-миллиметровые пушки Д-74. Их разработали в конце 1940-х годов в Советском Союзе.

Это оружие сохранилось еще с советских времен. Об этом сообщает Business Insider.

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Об использовании Д-74

Россия не должна была бы применять Д-74, ведь после производства пушек Советский Союз начал экспортировать их в дружественные страны – Вьетнам и Китай. Считалось, что тогда Москва раздарила все свои запасы оружия.

Использование россиянами Д-74 может свидетельствовать об импорте этих систем или боеприпасов в Россию из Северной Кореи. По данным издания, таким образом Россия стремится продемонстрировать наличие ресурсов. Также это может свидетельствовать о том, что новое производство еще не способно для изготовления достаточного количества оружия.

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