Ця зброя збереглася ще з радянських часів. Про це повідомляє Business Insider.

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Про використання Д-74

Росія не мала б застосовувати Д-74, адже після виробництва гармат Радянський Союз почав експортувати їх у дружні країни – В'єтнам та Китай. Вважалось, що тоді Москва роздарувала всі свої запаси зброї.

Використання росіянами Д-74 може свідчити про імпорт цих систем або боєприпасів до Росії із Північної Кореї. За даними видання, у такий спосіб Росія прагне продемонструвати наявність ресурсів. Також це може свідчити про те, що нове виробництво ще не здатне для виготовлення достатньої кількості зброї.

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