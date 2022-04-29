Пушкин, Булгаков и другие трубадуры российской империи следуют за "русским кораблем"

Почему важно очищаться от остатков "русского мира"? В последние два месяца под репрессии россиян на оккупированных территориях попадают учителя украинского языка, литературы и истории.

Россия возвращается туда, где есть ее поросль

До сих пор неизвестно место нахождения заместительницы управления образования Мелитополя, отказавшейся внедрять русский язык в школах города. В Ирпене, Буче, Гостомеле наших учителей целенаправленно убивали.

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Россияне прекрасно понимают, что там, где есть их язык и культура, у них есть шанс вернуться и попытаться захватить эти территории. Именно поэтому реформа декоммунизации и исторической памяти была и остается одной из важнейших, если мы говорим о преодолении имперского прошлого и уничтожении метастазов "русского мира".

Направление корабля до сих пор актуально

Сейчас, когда говорим о дерусификации и декоммунизации, необходимо возвращать наши топонимы и вычеркивать представителей "русского мира" из нашего культурного и исторического бытия. Пушкин, Булгаков и другие украинофобские трубадуры российской империи следуют за кораблем.

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И в конце дискуссии давайте сами поставим себе вопрос: с какой цивилизацией мы себя ассоциируем? Чьи ценности нам близки? Кто нам принес больше добра, а кто – только смерть, мародерство, убийство?

Конкретно с той цивилизацией обязаны быть соединены памятники в нашей европейской столице. А "русский мир" должен следовать за "русским кораблем".

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