Уже будучи в плену оккупант записал видео, опубликованное рядом телеграмм-каналов. В видео Пушкин рассказывает, как попал на войну с Дальнего Востока.

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По словам оккупанта, он участвовал в боевых действиях в селе Старомайорское Волновахского района Донецкой области в составе 394-го мотострелкового полка России, однако среди мобилизованных якобы вспыхнул бунт.

Поначалу бунт у нас был, потому что никто из мобилизованных не хотел воевать, совершенно. Собирались, бунтовали, но приехали из штаба, замполит приехал, еще кто-то, половину разогнали народу. Также у нас могли двое скрыться, их так и не нашли. Сбежали с концами,

– рассказал захватчик.

Оккупант попал в штрафбат

По словам Пушкина, он якобы лично отказался выполнять приказы комбата, за что его якобы отправили в штрафбат. Он также обратился к россиянам, чтобы те не уходили в Украину.

В штрафбате я отвоевал два дня и попал в плен. Ну, те, кто меня знает, ребята, не стоит сюда ехать и нечего здесь делать. Тем более воевать. Оно того не стоит,

– посоветовал пленник своим соотечественникам.

Видеопризнание пленного оккупанта Пушкина:

Оккупанты только рады попасть в плен в ВСУ