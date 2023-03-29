Уже будучи в полоні окупант записав відео, яке наразі опублікувала низка телеграм-каналів. У відео Пушкін розповідає, як потрапив на війну з Далекого Сходу.

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За словами окупанта, він брав участь у бойових діях у селі Старомайорське Волноваського району Донецької області у складі 394-го мотострілецького полку Росії, проте серед мобілізованих нібито спалахнув бунт.

Спочатку бунт у нас був, тому що ніхто з мобілізованих не хотів воювати, абсолютно. Збиралися, бунтували, але приїхали зі штабу, замполіт приїхав, ще хтось, половину розігнали народу. Також у нас могли двоє втекти, їх так і не знайшли. Втекли з кінцями,

– розповів загарбник.

Окупант потрапив до штрафбату

За словами Пушкіна, він нібито особисто відмовився виконувати накази комбата за що його нібито відправили до штрафбату. Він також звернувся до росіян, аби ті не йшли в Україну.

У штрафбаті я відвоював два дні та потрапив у полон. Ну, ті, хто мене знає, хлопці, не варто сюди їхати і нема чого тут робити. Тим більше воювати. Воно того не варте,

– порадив полонений своїм співвітчизникам.

Відеозізнання полоненого окупанта Пушкіна:

Окупанти тільки раді потрапити в полон до ЗСУ