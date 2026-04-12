Почти 200 километров до Украины: "Атеш" показал, как Россия строит новую площадку для "Шахедов"
- Агенты "Атеш" провели разведку в Орловской области, где оккупанты строят площадку для пуска "Шахедов".
- Партизаны зафиксировали бетонные склады для хранения беспилотников и передали информацию Силам обороны Украины.
Агенты "Атеш" провели разведывательную операцию в городе Орел. Оккупанты там продолжают строительство пусковой площадки для ударных БпЛА типа "Шахед".
Партизаны отметили, что россияне еще раньше начали активизироваться на этой территории. Об этом сообщили в "Атеш".
Как партизаны проводили разведку в Орловской области?
Агенты движения "Атеш" сообщили, что следили за объектом еще раньше. По состоянию на 11 апреля активность оккупантов на этой территории подтвердилась.
Партизаны разведали вражескую площадку для пуска БпЛА / Фото "Атеш"
В радиусе площадки для пусков партизаны зафиксировали огромные бетонные склады для хранения беспилотников типа "Шахед".
Перемещение личного состава и техники не прекращается, а строительные работы продолжаются, что свидетельствует о модернизации или расширении инфраструктуры,
– заявили в "Атэш".
Как сообщили партизаны, за объектом постоянно ведется наблюдение, а все изменения сразу фиксируются. Нужную информацию уже передали Силам обороны Украины.
Что еще известно об успешных операциях "Атеш"?
Агенты "Атеш" провели разведывательную операцию в одном из подразделений 255 мотострелкового полка. Там оккупанты намеренно повреждают собственную технику, чтобы избежать отправки на фронт.
Партизаны разведали размещение истребителей Су-30 на аэродроме Саки в оккупированном Крыму, включая их стоянки и маршруты движения. Зафиксирована топливозаправочная инфраструктура, зоны технического обслуживания, позиции ПВО и график вылетов.
Движение "Атеш" разведало 43 бригаду в Екатеринбурге, которая занимается железнодорожной инфраструктурой. Бригада обеспечивает логистику российских войск на Покровском направлении.