Почти 200 километров до Украины: "Атеш" показал, как Россия строит новую площадку для "Шахедов"

Агенты "Атеш" провели разведывательную операцию в городе Орел. Оккупанты там продолжают строительство пусковой площадки для ударных БпЛА типа "Шахед".

Партизаны отметили, что россияне еще раньше начали активизироваться на этой территории. Об этом сообщили в "Атеш".

Как партизаны проводили разведку в Орловской области?

Агенты движения "Атеш" сообщили, что следили за объектом еще раньше. По состоянию на 11 апреля активность оккупантов на этой территории подтвердилась.

Партизаны разведали вражескую площадку для пуска БпЛА / Фото "Атеш"

В радиусе площадки для пусков партизаны зафиксировали огромные бетонные склады для хранения беспилотников типа "Шахед".

Перемещение личного состава и техники не прекращается, а строительные работы продолжаются, что свидетельствует о модернизации или расширении инфраструктуры,

– заявили в "Атэш".

Как сообщили партизаны, за объектом постоянно ведется наблюдение, а все изменения сразу фиксируются. Нужную информацию уже передали Силам обороны Украины.

