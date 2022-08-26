Пусть думают, где купить 2 миллиона пакетов, – Минобороны отреагировало на увеличение армии россии

российская армия несет бешеные потери на войне с Украиной, как в личном составе, так и в военной технике. Поэтому россия решила пополнить свои ряды двухсотых.

Реакция Минобороны на увеличение армии россии

Так, минобороны россии приняло решение увеличить штатную численность своих вооруженных сил. В частности, в документе говорится о 2 039 758 единицах. В украинском Министерстве обороны не смогли промолчать по этому поводу и прокомментировали такое решение оккупанта.

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Наше Минобороны сделало это очень интересным способом – посоветовало стране-агрессору закупить 2 миллиона мешков для трупов. И это очевидно, ведь Вооруженные Силы Украины помогают россиянам вернуться домой, правда уже в черных пакетах, поскольку те не покидают украинскую землю добровольно.

Они еще даже не начали… россия планирует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 2 миллионов человек. Для выполнения указа своего президента минобороны россии теперь должно закупить 2 миллиона мешков для трупов,

– заявили в Минобороны Украины.

Потери врага по состоянию на 25 августа

Только за минувшие сутки, 24 августа, украинские воины ликвидировали 150 оккупантов. В общей сложности за все время полномасштабной войны ВСУ отправили на "концерт Кобзона" 45 850 путинских солдат. Немалые потери и в технике:

танков – 1 929 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 4 245 (+2) единиц;

артиллерийских систем – 1 037 (+1) единиц;

реактивных систем залпового огня – 272 (+6) единицы;

средств ПВО – 148 (+1) единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 202 (+3) единицы

БпЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9) единиц;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 160 единиц;

специальной техники – 99 единиц.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.

Важно – актуальная сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 25 августа: смотрите видео