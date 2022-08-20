Пусть готовятся: в Крыму хакеры взломали местное ТВ и включили обращение Зеленского

В оккупированном Крыму 20 августа хакеры взломали местное телевидение. Таким образом, украинцам напомнили, что скоро полуостров вернется домой.

На крымском телевидении включили обращение президента Владимира Зеленского. Кстати, на полуострове уже несколько дней раздаются взрывы.

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После обращения показали кадры полуострова до оккупации России. Сопровождает кадры на видео песня "Украина – это ты".

Повсюду – украинские флаги и флаги крымских татар. Вскоре они снова будут развиваться в свободном Крыму.

Взрывы в Крыму: что известно

С 9 августа в Крыму прогремела серия взрывов. В частности, на военных аэродромах в Саках и Джанкое.

В течение 19 – 20 августа взрывы были в Севастополе, Евпатории и Керчи. Оккупанты говорили о работе ПВО. Мол, "комплекс С-400 ракетой сбил цель над Евпаторией".

20 августа сильный взрыв прогремел у штаба Черноморского флота России в Севастополе. россияне убеждают, что упал беспилотник. Кстати, сбивали его автоматной очередью.

Также утром слышали взрывы над поселком Заозерное, что возле Евпатории.

К слову, на табло Крымского моста появился текст с приглашением в Украину.

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