Пусть с унитазами возвращаются за границы до 1991, – Зеленский прокомментировал "перемирие" Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил ввести "рождественское перемирие" по всей линии фронта. Президент Владимир Зеленский прокомментировал такое решение.

Глава государства во время обращения 5 января, кроме украинцев, обратился и к россиянам. 24 канал.

К теме Указ Путина о "перемирии": в документе есть интересный нюанс по Украине

Зеленский обратился к россиянам

Зеленский в обращении к россиянам заметил, что 15 ноября представили Украинскую формулу мира. Один из ее пунктов предполагает вывод русских оккупационных войск с территории нашей страны.

Это гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро в тот же день количество убитых русских солдат было 82 тысячи. 12 декабря Россия получила предложение приступить к выполнению Формулы мира по выводу оккупационных войск именно на Рождество. По состоянию на тот день количество убитых русских солдат было почти 95 тысяч,

– подчеркнул президент.

Оба предложения Украины российские власти, видимо, не услышали. По словам главы государства, там, где они находятся, пожалуй, глубоко, потому и не слышно.

"По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат. Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений по прекращению российской агрессии, точно не ценят жизнь и тем более не стремятся к миру", – заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских бойцов на Донбассе и подогнать ближе к позициям сил обороны технику, боеприпасы и мобилизованных.

"Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышку на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России обрели в себе смелость хотя на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле", - отметил президент.

По его словам, страх россиян перед Путиным уничтожает их страну, которая уже глубоко, однако не в бункере. Закончить войну значит окончить злость России.

"Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится – тогда, когда ваши солдаты либо уйдут, либо мы их выгоним. Поэтому пусть забирают унитазы – они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе. За нашу границу. С 1991 года», – подытожил украинский лидер.