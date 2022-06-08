Пусть Шольц поедет в Мариуполь и посмотрит, что наделал его друг – Давидюк

Европейский Союз для Германии – рынок сбыта, а самый большой политический союз у Берлина с Москвой. К сожалению, немцы забыли, кому благодарны и благодаря каким странам у них мир и процветание.

Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что у таких политиков, как Меркель и Шольц, не произошло перезагрузки, поэтому они выглядят как политики 20 века.

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"Чем оперируют такие политики, как Меркель и Шольц – Советский Союз, холодная война, Россия, Вторая мировая война . А риторика зеленых заточена на будущее: их интересует, какими будут технологии и климат через 100 лет. А представители "зеленых" видят Украину частицей этого большого мира, независимого от диктатур", – говорит Давидюк.

: ключевой тезис политической позиции немецких "зеленых" - долгое развитие. "Зеленые" выступают за экономное использование природных ресурсов. Отсюда вытекает, например, страсть к возобновляемым источникам энергии. В последнее время немецкие "зеленые" все большее внимание уделяют проблеме глобального изменения климата, в том числе и в социальном контексте .

Политолог Давидюк говорит, что и Меркель, и Шольц – потомки тех, кто непосредственно участвовал в кровавых событиях Второй мировой.

В то же время эксперт отмечает, что мы не можем говорить, что Германия не является нашим партнером – это не так. Просто у власти в Германии есть политики, которые не являются партнерскими в Украине, говорит он.

"Но наиболее классная вещь для нас – поддержка населения. Простые немцы поддерживают нас, более 70% немцев выступают за то, чтобы Украина присоединилась к ЕС и была счастливым развивающимся государством", – отмечает политолог.

Чтобы Шольц прекратил действовать так, как он это делает сейчас – пусть приедет в Мариуполь. Пусть приедет и посмотрит, что наделал его друг,

– добавляет Николай Давидюк.

По словам политолога, в нашем Мариуполе до 100 тысяч мирных украинцев убиты и замучены, пусть приедет туда и сделает прямо там все свои пропутинские заявления.

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Также поможет в смене риторики Шольца – большой политический кризис, когда под ним покачнутся кресла и немцы массово потребуют ответа на свои вопросы, убежден аналитик.

"Немецкие элиты и сами немцы очень трансформировались за эту полномасштабную войну, они по-другому начали смотреть на мир. Раньше они думали, что Россия – друг. Сейчас они в этом очень разочарованы и имеют кардинально другое мнение", – добавляет политический эксперт.

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