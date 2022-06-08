Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що у таких політиків, як Меркель та Шольц не відбулось перезавантаження, тому вони виглядають, як політики 20 століття.

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"Чим оперують такі політики, як Меркель та Шольц – Радянський Союз, холодна війна, Росія, Друга світова війна. А риторика зелених заточена на майбутнє: їх цікавить, якими будуть технології та клімат через 100 років. А представники "зелених" бачать Україну частинкою цього великого світу, незалежного від диктатур", – говорить Давидюк.

Коротко про партію "Зелені": ключова теза політичної позиції німецьких "зелених" — довготривалий розвиток. "Зелені" виступають за економне використання природних ресурсів. Звідси витікає, наприклад, пристрасть до відновлюваних джерел енергії. Останнім часом німецькі "зелені" все більшу увагу приділяють проблемі глобальної зміни клімату, у тому числі й у соціальному контексті.

Політолог Давидюк каже, що і Меркель, і Шольц – нащадки тих, хто брав безпосередню участь у кривавих подіях Другої світової.

Натомість експерт зазначає, що ми не можемо говорити, що Німеччина не є нашим партнером – це не так. Просто при владі у Німеччині є політики, що не є партнерськими до України, говорить він.

"Але найбільш класна річ для нас – підтримка населення. Прості німці підтримують нас, понад 70% німців виступають за те, аби Україна доєдналась до ЄС та була щасливою державою, що розвивається", – зазначає політолог.

Аби Шольц припинив діяти так, які він це робить зараз – нехай приїде у Маріуполь. Нехай приїде і подивиться, що наробив його друг,

– додає Микола Давидюк.

За словами політолога, у нашому Маріуполі до 100 тисяч мирних українців вбито та закатовано, нехай приїде туди і зробить прямо там усі свої пропутінські заяви.

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Також допоможе у зміні риторики Шольца – велика політична криза, коли під ним захитається крісло і німці масово почнуть вимагати відповіді на свої запитання, переконаний аналітик.

"Німецькі еліти та самі німці дуже трансформувалися за цю повномасштабну війну, вони по-іншому почали дивитися на світ. Раніше вони гадали, що Росія – друг. Зараз вони у цьому дуже розчаровані та мають кардинально іншу думку", – додає політичний експерт.

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