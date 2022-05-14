Пусть теперь боится Путин, – Пионтковский сказал, когда в НАТО потеряли страх разозлить Россию

В Североатлантическом альянсе очень долго не решались бросать вызов России из-за ядерного шантажа Путина. Впрочем, наконец-то в НАТО перестали бояться разозлить Кремль и сумели дать достойный ответ.

Об этом сообщил 24 каналу российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Запад наконец-то избавился от фантома 15-летнего страха перед путинским ядерным шантажом.

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В НАТО поняли, что отступают

Как отметил публицист, Путин понимал, что НАТО превосходит Россию на конвенционном уровне. Однако он упорно повторял, что в случае их столкновения будет готов применить тактическое ядерное оружие. По мнению президента России, тогда они должны были испугаться и капитулировать.

Пионтковский заметил, что какое-то время это работало. Впрочем, в конце концов, в НАТО поняли, что они постоянно отступают. К примеру, в 2007 году, когда не взяли Украину в Альянс, в 2008 году, когда проглотили агрессию Россию против Грузии, в 2014 году, когда не ответили на аннексию Крыма.

До Североатлантического Альянса это дошло только тогда, когда российские военные добрались до их границ. В то же время Путин стал откровенно заявлять, чтобы они собирали свои вещи и убирались.

Больше не боятся Путина

Как отметил Пионтковский, в конце концов Альянс дал понять военному руководству России, что они не отступят в случае, если Путин все же решится применить ядерное оружие. Поэтому пусть даже не надеются на капитуляцию.

НАТО больше не боится. Там решили, что пусть теперь боится Путин,

– заявил Пионтковский.

Пионтковский предположил, что окончательно бросить вызов России Североатлантический союз решился в апреле. Он отметил, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев 24 апреля последний четко заявил, что цели США в этой войне – это победа Украины, восстановление ее территориальной целостности и ослабление России "до такой степени, чтобы она больше никогда не могла повторять схожую агрессию".

Сокрушительный ответ Путину

По его словам, США не только заверили Россию, еще не отступят, но и ответят очень мощно. В частности для этого у них есть специальные боеголовки, обладающие очень большой проникающей способностью по отношению к любым бункерам.

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Публицист также вспомнил слова заместителя госсекретаря США по вопросам безопасности Виктории Нуланд. В одном из интервью она прямо заявила, что в случае хотя бы мысли Путина об использовании ядерного оружия он получит сокрушительный ответ как для России, так и для себя лично.

Такой сигнал в Москве поняли. В последнее время там начали активно говорить о том, что ядерную войну нельзя допустить ни в коем случае.

– отметил Пионтковский.

Пионтковский сказал, когда у НАТО потеряли страх разозлить Россию: смотрите видео



Ядерный шантаж России