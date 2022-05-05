Пусть валят в Россию, – мэр Конотопа, запретивший деятельность Московского патриархата в городе

Московский патриархат в Конотопе – под запретом. Мэр города считает недопустимым распространение русской пропаганды среди верующих.

Об этом городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил 24 каналу. Он предположил, что можно спорить о том, законно ли его распоряжение, но убежден, что запрет Московского патриархата – актуален как никогда.

Обратите внимание Угрожает нацбезопасности: в Конотопе запретили деятельность Московского патриархата

"Чемодан, вокзал, Россия"

Артем Семенихин рассказал, что публично призвал служителей московской церкви либо переходить в ПЦУ, либо "уходить". В то же время, он признался, что не видит их в какой-либо украинской церкви.

"Это люди, у которых в головах мусор. Это как пятую колонну пустить к себе домой. Зачем их брать в ПЦУ? Если бы они были сознательными, то давно бы сами пришли. Если будем их брать, настанет такой момент, когда они вставят нам нож в спину", – сказал Семенихин.

"Чемодан, вокзал, Россия" – пусть они валят в свою Россию и там себе пропагандируют,

– подчеркнул мэр Конотопа.

У них религия одна – война и зло, – Семенихин

Городской голова акцентировал, что должен был поступить так, чтобы максимальным образом помочь как можно быстрее нашей победе и не допустить распространения "сектантской пропаганды со стороны московских попов".

Важно Большинство украинцев хотят разрыва с РПЦ и запрета УПЦ МП: социологическое исследование

В то же время Артем Семенихин рассказал, что планирует провести совещание с правоохранительными органами, в частности, дать поручение местному отделению полиции, чтобы они опечатали соответствующие церкви. По его словам, в Конотопе от Московского патриархата:

до 30 священников;

свыше 10 церквей.

"Я считаю, что Московский патриархат – это никакие не представители духовенства, у них религия одна – война и зло. В свое время "московские попы" отказывались даже почтить память наших павших воинов АТО. Мы это хорошо помним, поэтому я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы вычистить мое общество от этих прихвостней, агентов ФСБ России", – добавил мэр Конотопа.

В Конотопе запретили Московскую церковь: смотрите видео