Пусть заворачивают в кору или листья: россияне жалуются на дефицит картона для пищевой упаковки

Санкции, несмотря на все заявления Кремля, влияют на российскую экономику. Так недавно производители продуктов в России столкнулись с тем, что им не хватает картона для упаковки.

Об этом сообщает российские СМИ. В частности, нехватку картона ощутили после принятия 5-го пакета санкций Евросоюза в апреле.

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Нехватка упаковки влияет на поставки продуктов

Из-за нехватки картона в России нарушились поставки продукции. Чтобы решить эту проблему, представителей "Союзмолока" пригласили на заседание комитета Госдумы по аграрным вопросам 9 июня.

"Союзмолоко" объединяет Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" и другие торговые марки. Они предложили распределять картон между производителями пищевой упаковки. Также ассоциация, пишут СМИ, запросила месячное производство картона запланированного до конца 2022 года.

Производителям упаковки банально не снабжали картон.

Ведь были случаи, когда производителям упаковки просто не подтверждали поставки и они не могли выполнить свои обязательства перед покупателями.

После санкций под ограничения попала продукция изготовителя упаковки Tetra Pak. У компании же производство в России, однако, чтобы оно нормально работало, нужен импорт компонентов и материалов.

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Tetra Pak хотела вернуться к работе в России

Компания Tetra Pak хотела вернуться полноценно на российский рынок и даже сделала соответствующий запрос Нацсовету Швеции по торговле. Несмотря на аргумент о социальной значимости производства, компания получила отказ.

Что касается российского картона, то он плохого качества и в нем продукты просто не могут долго храниться. А заменить упаковку на пластиковую или стеклянную подчас невозможно из-за технологии.

Сейчас россияне ищут поставщиков в Азии

Пока производители российской молочной продукции ищут поставщиков в Юго-Восточной Азии. Кроме того, говорят источники, выводят из линии часть продукции, которая менее рентабельна.

Санкции против России: коротко о последних

СМИ пишут, что Черногория ввела санкции против 34 российских депутатов и работников администрации Путина. В частности, в списке оказался Алексей Громов – ответственный за кремлевскую пропаганду.

Евросоюз отключит 3 российских банка от системы SWIFT – "Сбербанк", а также "Россельхозбанк" и Московский кредитный банк.

После действия санкций россияне переработали McDonald's в "Смачно и точка", украв логотип у португальского производителя кормов для животных.

Также недавно сообщали, что в государстве-агрессорце свернули выдачу паспортов из-за нехватки пластика и чипов.

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