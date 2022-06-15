Про це інформують російські ЗМІ. Зокрема, брак картону відчули після ухвалення 5-го пакету санкцій Євросоюзу у квітні.

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Брак упаковки впливає на поставки продуктів

Через брак картону в Росії порушились поставки продукції. Аби якось вирішити цю проблему, представників "Союзмолока" запросили на засідання комітету Держдуми з аграрних питань 9 червня.

"Союзмолоко" об'єднує Danone, PepsiCo, "Екониву", "Молвест" та інші торгові марки. Вони запропонували розподіляти картон між виробниками харчової упаковки. Також асоціація, пишуть ЗМІ, зробила запит щодо місячного виробництва картону запланованого до кінця 2022 року.

Виробникам упаковки банально не постачали картон

Адже вже були випадки, коли виробникам упаковки просто не підтверджували поставки і вони не могли виконати свої зобов'язання перед покупцями.

Зверніть увагу! Після санкцій під обмеження потрапила продукція виробника упаковки Tetra Pak. У компанії ж виробництво в Росії, проте, аби воно нормально працювало потрібен імпорт компонентів та матеріалів.

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Tetra Pak хотіла повернутись до роботи в Росії

Компанія Tetra Pak хотіла повернутись повноцінно на російський ринок і навіть зробила відповідний запит Нацраді Швеції з питань торгівлі. Незважаючи на аргумент про соціальну значимість виробництва, компанія отримала відмову.

Щодо російського картону, то він – поганої якості і у ньому продукти просто не можуть довго зберігатись. А замінити упаковку на пластикову чи скляну часом неможливо через технологію.

Зараз росіяни шукають постачальників в Азії

Наразі виробники російської молочної продукції шукають постачальників в Південно-Східній Азії. Окрім того, кажуть джерела, виводять з лінії частину продукції, яка є менш рентабельною.

Санкції проти Росії: коротко про останні

ЗМІ пишуть, що Чорногорія ввела санкції проти 34 російських депутатів та працівників адміністрації Путіна. Зокрема, в списку опинився Олексій Громов – відповідальний за кремлівську пропаганду.

Євросоюз відключить 3 російські банки від системи SWIFT – "Сбербанк", а також "Россельхозбанк" та Московський кредитний банк.

Після дії санкцій росіяни переробили McDonald's на "Вкусно и точка", вкравши логотип у португальського виробника кормів для тварин.

Також нещодавно повідомляли, що в державі-агресорці згорнули видачу паспортів через брак пластику та чипів.

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