Пустые магазины известных брендов в России

Россия вторглась в Украину с войной и сделала несколько шагов назад в своем развитии. Запад ударил по агрессору санкциями, из-за чего россияне вернулись в любимый СССР.

Пустые Louis Vuitton и Dior

В соцсетях появилось видео из торгового центра в России. На нем видны последствия санкции за агрессию против Украины.

Стоящее На деревянных колесах поездят: немецкий производитель шин Continental закрывает бизнес в России

Магазины известных брендов Louis Vuitton, Dior, Prada и Fendi – пустые. Во времена СССР также была пустота и большие очереди хотя бы за чем-то.

Поздравляем россиян в новой реальности!

Смотрите видео с пустых магазинов в России

Кстати – Когда россияне почувствуют финансовые санкции – Фурса: смотрите видео