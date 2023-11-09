Домашнее задание, – Данилов рассказал об обязательном условии вступления Украины в ЕС и НАТО

Чтобы вступить в Евросоюз и Североатлантический Альянс, Украине нужно бороться с коррупцией. Если этим не заниматься основательной, то не стоит ожидать продвижения в интеграции в эти западные союзы.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в эфире национального телемарафона 8 ноября, – информирует 24 Канал. По его словам, борьба с коррупцией является своеобразной домашней задачей для нашего государства.

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Данилов о борьбе с коррупцией

Чиновник достаточно метафорически описал борьбу с коррупционными проблемами, отметив, что их нужно выжимать раскаленным железом. Также он констатировал, что Украина открыта для этой борьбы и не скрывает ни одного коррупционного факта, в отличие от России.

Нам это явление нужно раскаленным железом выжимать из нашей территории, нам это нужно убирать. Надо понимать, что это наше домашнее задание. Если мы это домашнее задание не выполним, то в дальнейшем будет крайне сложно продвигаться в том, что касается членства в ЕС и НАТО,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что представители Евросоюза выдвигают ряд требований. Среди них – увеличение количества работников Национального антикоррупционного бюро и расширение полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции.

Вместе с тем, по мнению Данилова, нынешнее украинское законодательство является открытым пространством для манипуляций – то есть в нем много положений, которые можно по-разному толковать. Именно это создает немало коррупционных рисков, которые являются препятствием на пути к ЕС и НАТО.

Когда мы с вами будем подходить к тем или иным вещам – например, что касается налогового законодательства, земельного законодательства – то будем видеть очень много разных трактовок. Даже каждый юрист по-разному трактует те или иные нормы,

– заявил секретарь.

Украина идет в Европейский Союз