Путь в Альянс: известна дата заседания комиссии Украина – НАТО

Комиссия Украина – НАТО соберется уже 7 июля. Участие в ней примет вице-премьер-министр по вопросам реинтерграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом сообщил глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Георгий Толкачев на форуме "Украина 30. Международная политика" Он отметил, что Резников, как член Трехсторонней контактной группы, сможет детально рассказать о том, что происходит на Донбассе.

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Резников будет подробно доносить информацию до членов НАТО

Как член Трехсторонней контактной группы, Совета национальной безопасности и обороны, вице-премьер-министр, будет подробно доносить правдивую информацию государствам-членам о том, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий,

– сказал Толкачев

Кулеба назвал присоединение к НАТО вопросом времени

Отметим, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал присоединение Украины к НАТО вопросом времени. Чиновник отметил, что несмотря на то, что Киев до сих пор не получил ПДЧ, Украина смогла развить военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией. Поскольку Украина не получила гарантий безопасности от международного сообщества, ей надо думать о собственной обороне.

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