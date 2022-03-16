На пути к дефолту: в СНБО подсчитали новые санкции против России
16 марта 2022 , 08:44Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
Мировые бренды продолжают выходить из рынка России. Только за ночь 16 марта такое решение одобрили 4 крупных компании.
Россия постепенно оказывается в экономической изоляции. Это ее цена за нападение на Украину.
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Россия оказывается в экономической изоляции не только из-за бойкотирования агрессора мировыми брендами, но и из-за отказа мира от российской нефти и газа, – отметили в Центре противодействия дезинформации.
Какие компании вышли из российского рынка за 1 ночь
- одна из крупнейших юридических компаний мира из США Baker McKenzie;
- норвежская энергетическая компания Equinor решила полностью отказаться от торговли российской нефтью;
- французская Michelin Group, производящая шины, приостанавливает промышленную деятельность в России и экспорт в государство-агрессора;
- немецкая транснациональная фармацевтическая компания Bayer приостанавливает рекламу и инвестиции в государстве-агрессоре, однако пока продолжает поставлять лекарства и детскую продукцию.
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