путин "загубил" дело Горбачева: эксклюзивный стрим с Михаилом Подоляком на 24 канале
26 июля 2022 , 17:03Читати новину українською
На ютубе 24 канала – стрим украинской журналистки Екатерины Соляр и советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Главной темой разговора стали разговоры об очередных бестолковых выступлениях кремлевского диктатора.
В частности, они общаются о зерновых соглашениях в Стамбуле и обсуждают лишение олигархов украинского гражданства.
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Трансляция разговора Екатерины Соляр и Михаила Подоляка началась на ютубе 24 канала. Просмотреть стрим можно по ссылке.
Эксклюзивный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео
Зерновое соглашение – важные новости
- россия заминировала Черное море и разместила там свои корабли, что препятствовало экспорту украинского зерна. В свою очередь это создавало продовольственный кризис, в результате чего была угроза голода в некоторых странах.
- Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
- российские захватчики 23 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в Одесский порт.
- В кремле же рассказали байку, будто обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.