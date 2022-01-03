Путин 100% выстрелит, когда почувствует разбалансированность, – Климкин

Владимир Путин всегда ждет, пока его цель даст слабину. Как только он ее увидит, тотчас идет в наступление.

Так было и в случае с Украиной. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Россия может атаковать

"Если Путин почувствует разбалансированность, возможность дестабилизации – 100% выстрелит", – заявил Климкин.

По словам экс-главы МИД Украины, переговоры кремлевского лидера с президентом США Джо Байденом снизили градус напряжения. Впрочем, для Путина само существование Украины – это проблема для той России, которую он себе нарисовал.

Экс-чиновник отметил, что в России совсем другая система ценностей, в которой украинцы никогда не смогут жить. Хотя глава Кремля убежден, что над этим "можно поработать".

Логика Путина

По мнению экс-министра иностранных дел Украины, Путин сам не знает, нападет ли, но всегда готовится к этому. Он создает потенциал, момент, динамику, а дальше оценивает, шантаж, или гибридная операция.

Может быть что угодно – атаки на критическую инфраструктуру, кого-то убили, взрыв в одном из храмов... Может быть все, что вы можете себе представить,

– подчеркнул Климкин.

В то же время американские партнеры видят то, что происходит вокруг Украины. Тема российской угрозы на украинской границе снова на повестке дня политической элиты США.

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