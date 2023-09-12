Российский диктатор Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком, активным и талантливым бизнесменом. Он отметил, что у него много всего выходит в космической сфере, в частности благодаря поддержке США, сообщает 24 Канал.

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"Гнилая" политическая система Америки

В то же время, Путин уже традиционно поражал своими познаниями о том, как работает демократия. В частности, по его словам, США "не могут учить других" демократическому строю. Российский диктатор назвал происходящее с Трампом "политическим преследованием". Его также очень возмутило, что Штаты делают это на виду "американской общественности и всего мира".

Кроме того, он считает, что "США показали все свои внутренние проблемы". Для Владимира Путина уже стало привычным говорить о "внутренних проблемах" других государств, но игнорировать происходящее в России.

В то же время он считает, что это "хорошо", ведь если "США пытается бороться с Россией", то это якобы показывает, кто именно с ними пытается бороться. Владимиру Путину снова показалось, что Америка каким-то образом пытается конкурировать с Россией.

Политика США по отношению к России будет неизменной

В то же время, российский диктатор считает, что существенных изменений в политике Штатов по отношению к России не будет, независимо от того, кто станет следующим президентом.

Однако он вспомнил, что ведутся разговоры, что Трамп мог бы решить "острые вопросы" в течение трех дней. К слову, преступную войну, которую Россия развязала против Украины, он назвал "украинским кризисом".

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