Российский диктатор Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком, активным и талантливым бизнесменом. Он отметил, что у него много всего выходит в космической сфере, в частности благодаря поддержке США, сообщает 24 Канал.
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"Гнилая" политическая система Америки
В то же время, Путин уже традиционно поражал своими познаниями о том, как работает демократия. В частности, по его словам, США "не могут учить других" демократическому строю. Российский диктатор назвал происходящее с Трампом "политическим преследованием". Его также очень возмутило, что Штаты делают это на виду "американской общественности и всего мира".
Кроме того, он считает, что "США показали все свои внутренние проблемы". Для Владимира Путина уже стало привычным говорить о "внутренних проблемах" других государств, но игнорировать происходящее в России.
В то же время он считает, что это "хорошо", ведь если "США пытается бороться с Россией", то это якобы показывает, кто именно с ними пытается бороться. Владимиру Путину снова показалось, что Америка каким-то образом пытается конкурировать с Россией.
Политика США по отношению к России будет неизменной
В то же время, российский диктатор считает, что существенных изменений в политике Штатов по отношению к России не будет, независимо от того, кто станет следующим президентом.
Однако он вспомнил, что ведутся разговоры, что Трамп мог бы решить "острые вопросы" в течение трех дней. К слову, преступную войну, которую Россия развязала против Украины, он назвал "украинским кризисом".
Новости России: основное
- Путин на Восточном экономическом форуме рассказал, что ФСБ якобы захватила украинских диверсантов, говорит, что они должны были взорвать российскую высоковольтную линию электропередач, а готовила их Великобритания. Диктатор откашливался, что стало привычным во время его речей, активно жестикулировал, перебивал собеседника и сидел в любимой позе – раскарякой.
- Российский диктатор пытается создать иллюзию контроля над временно оккупированными территориями. Он назначил праздник, посвященный "объединению" этих областей с Россией. ️Россия в очередной раз цинично заявила о "воссоединении" с временно оккупированными областями Украины. Более того, российский диктатор хочет установить соответствующий "праздник" 30 сентября.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что россияне якобы по своей воле хотят воевать против Украины. Путин убеждает, что за последние месяцы количество добровольцев в России составляет почти 300 тысяч человек. Соответствующее заявление Путин сделал в ходе так называемого Восточного экономического форума, комментируя мобилизацию в России. По его словам, после так называемой "долевой" мобилизации в России за последние 6 - 7 месяцев 270 тысяч человек якобы добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах.