Ночью, потому что преступник: в сети "расправляются" с Путиным из-за циничного приезда в Мариуполь

Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, что в сети уже назвали демонстрацией его страха. Диктатор из Кремля, как вор, пробрался в город посреди ночи.

Пока все мировые лидеры приезжают в Украину днем, чтобы поддержать ее и продемонстрировать Кремлю, что у него шансов совсем нет, Путин использовал другую стратегию. Он для "гастролей" использовал ночное время. Так, в ночь на 19 марта он посетил на какой-то час Мариуполь. За это ему уже прилетело в сети. Самые интересные реакции для вас собрал 24 Канал.

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Путина назвали трусом и вором

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заметил, что ни в Мариуполь, ни в Севастополь Путин не брал личных оператора и фотографа. И на это у диктатора из Кремля есть веская причина.

Причина – страх. Дикий страх. Российская история до сих пор не знала такого трусливого царя. Понимает ли это российское общество? Оно точно начинает это осознавать,

– заметил он.

Денисенко добавил, что до россиян, как всегда, все доходит слишком медленно. Впрочем, он убежден, что рано или поздно они поймут, что Путин – не только х***о, но и с***ло!

О страхе Путина заметил также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что диктатора из Кремля сопровождали несколько десятков охранников. И не просто так, он ведь очень боялся "гранату благодарности", которую ему могли бросить в Мариуполе.



Одинокий Путин пошел последний раз в жизни в Филармонию / Мем из твиттера Сергея Стерненко

Один из пользователей сети обратил внимание на новость о визите Путина в Мариуполь. Он отметил, что в город мог прибыть разве что двойник российского президента. Якобы "настоящий навалил бы 3 чемодана" сами понимаете чего.

В сети подчеркнули, что ролики пропагандистов очень помогают. Ведь они, по сути, демонстрируют нам международного преступника, находящегося на месте своего преступления.



Преступник побывал на месте преступления /Скриншот из сети

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина . Его обвиняют в военном преступлении. Речь идет о похищении украинских детей с временно оккупированных территорий. Из Мариуполя россияне, к сожалению, вывезли насильно многих маленьких украинцев.

Шутят также, что после ордера жизнь Путина заиграла новыми красками. Он как с цепи сорвался, разъезжая оккупированными территориями Украины. То он отправился в Крым, то уже и в Мариуполь заехал. Мы его понимаем, хочется увидеть свои временные владения перед их освобождением и его заключением.



Путин в ожидании тюрьмы отправился на гастроли / Скриншот из сети

Пользователи сети, как и мы, очень удивились, что россияне не спешили выкладывать материалы из Мариуполя. Он был в городе ночью, а видео начали появляться только утром. Неудивительно, что возникали мысли о том, что это очередной фейк, разгоняемый Кремлем. Хорошо, теперь фото- и видеоматериалы есть. Но это не меняет того факта, что Путин – трус еще тот.

Каким мог быть диалог Путина, который посреди ночи пробрался в Мариуполь:

Где-то, в ночном Мариуполе: Тук-тук.

Кто там?

Это я, Путин!!

А что надо?!

Да, я пообщаться...

Еще один пользователь сети выразил возмущение по поводу того, что российская пропаганда в своей лжи непрерывна. Он отметил, что совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Путин провел в режиме видеосвязи. И тут вдруг решил самостоятельно приехать в Мариуполь, "где выпил чай хрен знает с кем из местных жителей".

В сети лаконично акцентировали на поведении Путина. Его визит в Мариуполь ночью – ничто другое как демонстрация того, что он – вор.

Простите, у нас здесь истерика. Не можем успокоиться, смеясь, ведь диктатор из Кремля может всякое. Так, один из пользователей сети иронически заявил, что в "бункере построили Мариуполь и выкопали море". В противном случае его ожидал бы арест на территории Украины. И здесь мы соглашаемся, ведь Мариуполь – это Украина. И скоро он вернется домой, а Путин отправится за решетку.

Шутки шутками, а ночной визит Путина – четкая демонстрация того, что ему очень страшно. И что он не чувствует себя в безопасности на территории, которую его бойцы захватили. И правильно делает.