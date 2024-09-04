Россия могла угрожать: что Путин стремился показать визитом в Монголию

Владимир Путин 2 сентября прибыл в Монголию. Страна не арестовала военного преступника, который объявлен в розыск Международным уголовным судом, однако должна была это сделать, ведь является участницей Римского статута.

Бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что власти Монголии, вероятно, побоялась задержать Путина. Он объяснил это тем, что у этой страны сложные отношения с Китаем, а Россию они якобы считают "гарантом" своей безопасности.

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Почему Путина не арестовали в Монголии

По мнению Владимира Милова, если бы Путина арестовали в Монголии, то это бы разозлило Москву и Пекин. Китай не является участником Римского статута, поэтому против, чтобы соседние страны, где Си Цзиньпин хочет иметь влияние, выполняли решение западной правовой системы.

Я думаю, что Москва угрожала Монголии. Из-за ее сложного географического расположения между Россией и Китаем тяжело было ожидать таких радикальных действий,

– высказался он.

Бывший министр энергетики России предположил, что визитом в Монголию Путин хотел показать, что он не в международной изоляции и ему ничего не угрожает.

Стоит добавить, что игнорирование Римского статута является серьезным ударом по системе международного уголовного права. В МИД отметили, что необходимо работать над последствиями такого решения для Монголии.