Путин объявил частичную мобилизацию в россии во время срочного обращения

Глава кремля владимир путин 21 сентября выступил с новым обращением к россиянам. Он официально объявил частичную мобилизацию тех, кто сейчас находится в запасе.

В новой "речи" диктатор затронул тему русско-украинской войны, которую он называет "спецоперацией". Транслировали обращения российские СМИ, передает 24 канал.

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В россии объявили частичную мобилизацию

В своем обращении путин заявил, что с 21 сентября в россии объявляется частичная мобилизация.

Призову на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и опыт,

– сказал он.

Руководитель кремля добавил, что призванные на военную службу перед отправкой в часть обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Владимир путин обратился к россиянам: смотрите видео

Отметим, что сообщения о вероятной мобилизации в россии начали появляться еще вечером 20 сентября, когда и должен был выступить путин, но почему-то передумал. После этого поисковые запросы в Google Trends о том, как выехать из россии и получить отсрочку от армии взлетели до неба. Очевидно, что россияне не хотят умирать в Украине, пока их диктатор сидит в бункере.

Напомним, 20 сентября в российской госдуме внесли поправки в новый уголовный кодекс. Изменения касаются преступлений, совершенных во время военного положения. Россияне в сети убеждены, что это намеки на мобилизацию. Например, наказание за "самовольное оставление воинской части в период мобилизации или военного положения" и "добровольную сдачу в плен".

Что еще сказал путин во время речи: основные положения

Россия поддержит просьбу пророссийских боевиков в поддержке "референдума" на оккупированных территориях Украины. Путин цинично пообещал сделать все, чтобы обеспечить безопасное проведение "референдумов".

По мнению российского диктатора, цель Запада – ослабить, разъединить и уничтожить россию. А украинцев, борющихся за свою независимость, какой-то мифичный Запад в представлении бункерного президента "превратили в пушечное мясо".

Также путин попытался в очередной раз оправдать свою агрессию против Украины, мол, решение о "предупредительной операции было необходимо".

Он также поручил российскому правительству и минобороны в кратчайшие сроки определить правовой статус "добровольцев" и бойцов из квазиреспублик "лнр" и "днр".

Мобилизация в россии и подготовка к псевдореферендумам: главное

20 сентября боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов за вхождение в состав россии. Приспешники россиян настолько спешат, что назначили референдумы на 23-27 сентября.

В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения. В частности, там появились новые статьи:

добровольная сдача в плен, за которую хотят наказывать заключением на срок от 3 до 10 лет;

мародерство, за которое будут наказывать тюрьмой до 15 лет;

самовольное оставление воинской части во время мобилизации или военного положения – от 5 до 10 лет заключения;

неисполнение приказа – 2-3 года заключения.

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