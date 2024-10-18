Путин абсурдно извратил заявления Зеленского о ядерном оружии

Российский диктатор абсурдно извратил заявления Владимира Зеленского относительно ядерного оружия. Путин цинично обвинил президента Украины в якобы провокациях. Кроме того, традиционно прибег к ядерным угрозам.

Новые абсурдные заявления российский диктатор сделал во время встречи с "представителями СМИ стран-членов БРИКС". Об этом со ссылкой на российских пропагандистов пишет 24 Канал.

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Циничное заявление Путина относительно ядерного оружия

Кремлевский диктатор абсурдно заявил, якобы Украина и раньше "говорила о создании ядерного оружия". Подчеркнул, страна-агрессор "не допустит этого ни при каких обстоятельствах".

Кроме того, военный преступник уже традиционно прибегнул к ядерным угрозам.

Любой шаг Украины в создании ядерного оружия будет встречать ответную реакцию,

– цинично заявил Путин.

Какова позиция Украины относительно ядерного оружия