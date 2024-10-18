Путин абсурдно извратил заявления Зеленского о ядерном оружии

18 октября 2024, 17:40
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Автор: Юлия Мурина

Российский диктатор абсурдно извратил заявления Владимира Зеленского относительно ядерного оружия. Путин цинично обвинил президента Украины в якобы провокациях. Кроме того, традиционно прибег к ядерным угрозам.

Новые абсурдные заявления российский диктатор сделал во время встречи с "представителями СМИ стран-членов БРИКС". Об этом со ссылкой на российских пропагандистов пишет 24 Канал.

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Циничное заявление Путина относительно ядерного оружия

Кремлевский диктатор абсурдно заявил, якобы Украина и раньше "говорила о создании ядерного оружия". Подчеркнул, страна-агрессор "не допустит этого ни при каких обстоятельствах".

Кроме того, военный преступник уже традиционно прибегнул к ядерным угрозам.

Любой шаг Украины в создании ядерного оружия будет встречать ответную реакцию,
– цинично заявил Путин.

Какова позиция Украины относительно ядерного оружия

  • Накануне во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не говорила о создании ядерного оружия.
  • Президент четко объяснил, что именно имел в виду, когда ранее говорил о Будапештском меморандуме. Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.
  • "Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО", – подчеркнул Зеленский.
  • Украинский лидер в очередной раз отметил, что наше государство не строит ядерное оружие.
  • Вопрос ядерного оружия Зеленский также прокомментировал во время интервью, которое транслировал телемарафон 18 октября. Президент подчеркнул, что от некоторых медиаплощадок был вброс такой информации.
  • Сказал: "Я хочу, чтобы нас понимали очень правильно. Я считаю, что Украина должна быть в НАТО. И аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность".
  • Глава государства отметил, если Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств. В то же время подчеркнул, что НАТО – лучше, чем любой вид оружия, тем более такой угрожающий.
  • "Но мы не получили ничего за это (отдали ядерное оружие – 24 Канал) и я говорю "ничего" утверждено достаточно потому, что то, что мы получили, эту бумажку, его нарушили", – подчеркнул президент.
  • Зеленский отметил, если посмотреть на сегодняшнюю карту мира, то страны, где нет войн, – это или страны НАТО, или, которые имеют арсенал мощного оружия.
  • "Украина не получила ни первого, ни второго. Вот, о каких я аргументах говорил с партнерами. И я не хочу, чтобы меня перекручивали. Я сказал, что Украина отдала все, а ничего не получила... из того, что есть сегодня на столе, что реально, – это второе, это НАТО из этих двух пунктов", – подытожил глава нашего государства.