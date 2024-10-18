Нові абсурдні заяви російський диктатор зробив під час зустрічі з "представниками ЗМІ країн-членів БРІКС". Про це з посиланням на російських пропагандистів пише 24 Канал.

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Цинічна заява Путіна щодо ядерної зброї

Кремлівський диктатор абсурдно заявив, нібито Україна й раніше "говорила про створення ядерної зброї". Наголосив, країна-агресорка "не допустить цього за жодних обставин".

Окрім того, воєнний злочинець вже традиційно вдався до ядерних погроз.

Будь-який крок України у створенні ядерної зброї зустрічатиме відповідну реакцію,

– цинічно заявив Путін.

Яка позиція України щодо ядерної зброї