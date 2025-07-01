Сигнал и Западу, и россиянам: почему Путин внезапно заговорил о сокращении расходов на войну

На фоне прогнозов о приближении краха российской экономики Владимир Путин анонсировал уменьшение военных расходов. Ведь он уже должен был как-то отреагировать на такие разговоры.

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал 24 Каналу, что заявление Путина об урезании расходов на войну имеет 2 адресатов.

Читайте также Путин атакует не только Украину – его война теперь в киберпространстве, – Politico

Почему Путин заявил об урезании расходов на войну

Огрызко считает, что Владимир Путин сейчас оказался в довольно сложной ситуации. С одной стороны, он не настолько глуп, чтобы не понимать, что происходит с российской экономикой и должен реагировать на реальные угрозы, о которых уже публично говорят его приспешники из экономического блока.

Речь идет о том, заметил дипломат, что экономика России себя исчерпала. Если так будет происходить в дальнейшем – она начнет буквально сыпаться.

Мне кажется, это сообщение для российского населения, которое требует какой-то реакции,

– заявил экс-глава МИД.

Если министр экономики, министр финансов и глава Центробанка говорят о том, что экономика России на грани краха – Путин не может не реагировать. И делает это кремлевский диктатор, отметил Огрызко, не потому, что заботиться о россиянах, а для того, чтобы они не начали жаловаться и искать ответы.

Но главный месседж, подчеркнул дипломат, адресован Западу. На фоне решения НАТО об увеличении оборонных расходов Путин играет в "миролюбивые" инициативы – вроде бы готовясь к окончанию войны, тогда как Запад готовится к новой.