Дело в том, что есть множество доказательств, которые свидетельствуют о причастности Путина к незаконному перемещению украинских детей, в частности, указы на сайте президента России и публичные признания. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины Олег Дунда.

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Какие последствия имеет ордер на арест Путина уже сейчас

Нардеп отметил, что заявления пресс-секретаря МИД Марии Захаровой и пропагандистов якобы решения Международного уголовного суда не имеют отношения к России ошибочны и направлены на внутреннюю аудиторию. Более того, решение МКС направлено на другие страны, которые будут его выполнять.

Так, ордера на арест диктаторов не выполняли пока они были у власти. Однако впоследствии это делали другие государства.

Конечно, завтра Путина не арестуют и надеяться на это бесполезно. Однако мы имеем последствия этого решения уже сегодня,

– заметил Дунда.

По его словам, ордер на арест Путина уже сегодня имеет последствия. Речь идет о:

дипломатических последствиях. Ордер станет весомым аргументом для МИД Украины и дипломатов относительно доведения нашей позиции до других стран и работы, например, над введением санкций против России;

вторая часть состоит в том, что это решение отрезает Путину любые попытки уйти от ответственности, передать власть кому-то другому или остановиться на границах 23 февраля. "Этого уже не будет. Путина можно вынести из Кремля только в гробу", – подчеркнул нардеп.

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Дунда заметил, что российский диктатор понимает необратимость своего положения. Он знает, что все его "предшественники" были арестованы после утраты президентского поста. Это только вопрос времени.

"Заднего хода у Международного уголовного суда не существует, поэтому Путин будет держаться за свое кресло до последней минуты, пока может дышать. Нам нужно к этому подготовиться и доказывать партнерам, что каких-либо инструментов и возможностей для переговоров уже не существует. Тут только вопрос, как погибнет Путин", – подытожил нардеп.

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