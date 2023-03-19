Річ у тім, що є безліч доказів, які свідчать про причетність Путіна до незаконного переміщення українських дітей, зокрема укази на сайті президента Росії та публічні зізнання. Про це 24 Каналу розповів народний депутат України Олег Дунда.

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Які наслідки має ордер на арешт Путіна вже зараз

Нардеп зауважив, що заяви речниці МЗС Марії Захарової та пропагандистів нібито рішення Міжнародного кримінального суду не мають відношення до Росії є помилковими та спрямовані на внутрішню аудиторію. Ба більше, рішення МКС спрямоване на інші країни, які його виконуватимуть.

Так, ордери на арешт диктаторів не виконували поки вони були при владі. Однак згодом це робили інші держави.

Звісно завтра Путіна не заарештують і сподіватися на це марно. Однак ми маємо наслідки цього рішення вже сьогодні,

– зауважив Дунда.

За його словами, ордер на арешт Путіна вже сьогодні має наслідки. Мовиться про:

дипломатичні наслідки. Ордер стане вагомим аргументом для МЗС України та дипломатів щодо доведення нашої позиції до інших країн і роботи, наприклад, над запровадженням санкцій проти Росії;

друга частина полягає в тому, що це рішення відрізає Путіну будь-які спроби втекти від відповідальності, передати владу комусь іншому чи зупинитися на кордонах 23 лютого. "Цього вже не буде. Путіна можна винести з Кремля лише в труні", – наголосив нардеп.

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Дунда зауважив, що російський диктатор розуміє незворотність свого становища. Він знає, що всі його "попередники" були заарештовані після втрати президентської посади. Тож це лише питання часу.

"Заднього ходу в Міжнародного кримінального суду не існує, тому Путін триматиметься за своє крісло до останньої хвилини, поки може дихати. Нам треба до цього підготуватися та доводити партнерам, що будь-яких інструментів і можливостей для перемовин вже не існує. Тут лише питання, як загине Путін", – підсумував нардеп.

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