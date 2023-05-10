Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, тамошние элиты всегда видели в Путине человека, который может продавить западных политиков и договориться с выгодой для России.

К теме Путин намеренно столкнул минобороны с Пригожиным: зачем это диктатору, пояснил Washington Post

Байден оказался круче Путина

Как отметил Шейтельман, сейчас президент Джо Байден банально оказался сильнее и круче Путина. У него гораздо больше опыта, чем у российского диктатора.

Российские элиты понимали, что с войной начались некоторые проблемы; все пошло не так, как планировалось. Но верили, что Путин круче Байдена. И сможет все разрулить. Но это не работает. Байден оказался круче,

– отметил Шейтельман.

Смотрите разговор с Михаилом Шейтельманом на ютубе 24 Канала

Как убеждает политтехнолог, Украине действительно повезло, что с началом полномасштабной войны у власти в США был Джо Байден. У него просто колоссальный опыт в политике, который сейчас многое дает.

Не в обиду трампистам. Может и Трамп был бы лучше. Но над Байденом часто посмеивались… А я всегда говорил, что он еще в 1972 был сенатором. Это год, который представить уже невозможно. Кем тогда был Путин? Он еще под столом ходил. А Байден был на одной из самых высоких государственных должностей,

– подчеркнул Шейтельман.

Как прошел парад на 9 мая в Москве: коротко