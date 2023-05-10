Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, тамошние элиты всегда видели в Путине человека, который может продавить западных политиков и договориться с выгодой для России.
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Байден оказался круче Путина
Как отметил Шейтельман, сейчас президент Джо Байден банально оказался сильнее и круче Путина. У него гораздо больше опыта, чем у российского диктатора.
Российские элиты понимали, что с войной начались некоторые проблемы; все пошло не так, как планировалось. Но верили, что Путин круче Байдена. И сможет все разрулить. Но это не работает. Байден оказался круче,
– отметил Шейтельман.
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Как убеждает политтехнолог, Украине действительно повезло, что с началом полномасштабной войны у власти в США был Джо Байден. У него просто колоссальный опыт в политике, который сейчас многое дает.
Не в обиду трампистам. Может и Трамп был бы лучше. Но над Байденом часто посмеивались… А я всегда говорил, что он еще в 1972 был сенатором. Это год, который представить уже невозможно. Кем тогда был Путин? Он еще под столом ходил. А Байден был на одной из самых высоких государственных должностей,
– подчеркнул Шейтельман.
Как прошел парад на 9 мая в Москве: коротко
- В Москве таки праздновали так называемый "День Пабеды" на 9 мая, хотя ситуация с потерями на фронте в оккупантов достаточно плачевна.
- "Грандиозный парад" длился 45 минут. Оккупанты снова не использовали на параде авиацию, как и в прошлом году. Зато они притащили танки Т-34, очередной "аналогов нет" Т-14 "Армата" и другую военную технику.
- Российский диктатор снова говорил сумасшедшие вещи. Он стал рассказывать, что против России развязали войну. А также кидался на Запад и говорил о "традиционных семейных ценностях".