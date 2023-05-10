Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, тамтешні еліти завжди вбачали в Путіні людину, яка може продавити західних політиків та домовитися з вигодою для Росії.

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Байден виявився крутішим за Путіна

Як наголосив Шейтельман, зараз президент Джо Байден банально виявився сильнішим та крутішим за Путіна. У нього значно більше досвіду, ніж в російського диктатора.

Російські еліти розуміли, що з війною почалися певні проблеми; все пішло не так, як планували. Але вірили, що Путін крутіший за Байдена. І зможе все розрулити. Але це не працює. Байден виявився крутішим,

– зазначив Шейтельман.

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Як переконує політтехнолог, Україні дійсно пощастило, що з початком повномасштабної війни при владі в США був Джо Байден. У нього просто колосальний досвід в політиці, який зараз багато чого дає.

Не в образу трампістам. Може й Трамп був би кращим. Але з Байдена часто підсміювалися… А я завжди казав, що він ще в 1972 був сенатором. Це – рік, який уявити вже неможливо. Ким тоді був Путін? Він під столом ще ходив. А Байден був на одній з найвищих державних посад,

– підкреслив Шейтельман.

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