Путин боится, – российский оппозиционер предположил, атакует ли Россия колонны с оружием Украине

Все чаще говорят о том, решится ли Россия атаковать колонны с оружием для Украины на территории стран НАТО. Глава Кремля все же боится за собственную жизнь.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, при атаке увеличивается опасность для жизни российского диктатора.

К теме Украине нужно еще больше оружия уже и сейчас, – Зеленский

Путин пытается проявить себя как "шпана", – Гудков

Российский оппозиционер сказал, если Россия нанесет удар по американским конвоям с оружием, то это будет означать возможность удара по самому президенту страны-агрессора.

Характер Путина таков, что он всегда пытается проявить волю "шпаны" и первому нанести удар, но очень боится за свою жизнь,

– отметил Гудков.

Он также добавил, что, несмотря на сумасшедшее состояние, глава Кремля не отважится на подобные действия. Мол, российский диктатор спасует, когда увидит силу Запада, а также есть наглядный пример Турции.

"Реджеп Эрдоган свободно поставляет Украине боевые дроны, которые наносят большой ущерб колоннам войск. Путин никак не возражает. Мы не видим никаких демаршей, разрыва отношений", – высказался оппозиционный политик из России.