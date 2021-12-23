Путин боится военных потерь, – российский политик сказал, имеет ли план глава Кремля

Владимир Путин очень боится потерять свой авторитет. Ведь это может привести к резкому падению его рейтинга.

Глава Кремля действительно обеспокоен своим влиянием внутри страны. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

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Шлосберг: Ни одному президенту не нужна война

По его словам, имеет ли Путин план, известно только главе Кремля. В то же время он никогда бы не делал то, что могло бы привести к падению рейтинга.

Я уверен, что Путин боится военных потерь,

– подчеркнул Шлосберг.

Он пояснил, что когда потери становятся массовыми, то это мешает популярности любого президента. Даже самому влиятельному главе государства война на нужна.

Путин угадывает просоветские настроения

"Путин – классический политик-популист. Он делает в экономике, политике, общественной сфере только то, что способствует повышению его популярности. В частности угадывает постсоветские и просоветские настроения", – отметил политик.

Он привел пример, когда при Путине вернули советский, фактически сталинский гимн. "Это было знаковое событие, которое состоялось после прихода Путина к власти", – сказал Шлосберг.

После того, как Путина избрали президентом России, новым официальным гимном утвердили редакцию "Россия, великая наша держава", которая базируется на советском варианте.

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Что известно о рейтинге Путина