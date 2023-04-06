У Путина "поехала крыша", – экс-агент КГБ назвал самый большой страх диктатора

Президент России Владимир Путин прибегает к постоянным усиленным мерам безопасности перед своими встречами. Все потому, что российский диктатор безумно боится за свое здоровье.

Все близкое окружение российского президента должно отсидеть две недели на самоизоляции, прежде чем встретиться с Путиным. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

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Без самоизоляции – никак

Каждая, даже самая короткая встреча с Владимиром Путиным, сопровождается предыдущим двухнедельным карантином для того, кто должен с ним встретиться.

Это может быть двухнедельный карантин перед встречей. Но если нужно быть с 75 тысячами зрителей на стадионе в Лужниках, то там, очевидно, не настоящий Путин,

– отметил Жирнов.

Кроме самоизоляции, стоит напомнить и какие длинные столы в Кремле во время встреч российского диктатора с, собственно, кем угодно. Кроме того, все близкое окружение Путина также должно отсидеть на карантине, ведь иначе, вероятно, их к Путину не допустят.

"У Путина "поехала крыша" после коронавируса. И если во всем мире любые ограничения уже сняты, то Путин продолжает жить с карантином", – заявил экс-сотрудник КГБ.

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Все эти факторы могут указывать на то, что Владимир Путин действительно очень боится заболеть, потому что боится смерти. Жирнов подчеркнул, что, пожалуй, российский президент все же не такой безумный самоубийца, которым хочет показать себя миру, угрожая использованием ядерного оружия.

Он абсолютный трус, очень боящийся смерти. Путин никогда не решится, как, например, Адольф Гитлер, пустить себе пулю в лоб,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

По его словам, Владимир Путин скорее сдаст Россию или нанесет ядерный удар по той ее территории, которая не близка к его местонахождению. Все, чтобы показать, какого человека Россия все же недооценила.

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