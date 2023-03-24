Об этом 24 Каналу рассказал Аббас Галлямов – российский оппозиционный политтехнолог и политолог. По его словам, приспешники президента России не разделяют его нездоровые фантазии.

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Что делается в голове Путина

Аббас Галлямов объяснил, что Путин – заложник тех схем, которые однажды сам озвучил.

"Он – не тот человек, который может признавать ошибки и сказать: "Да, тогда был неправ, на самом деле все не так, а по-другому", – подчеркнул он.

По его мнению, такое поведение российского диктатора нездорово и демонстрирует психологию эффекта.

Его суть в том, что ты являешься заложником прежних решений, то есть прилагаешь усилия, ресурсы в какие-то давно принятые решения,

– сосредоточил внимание оппозиционер.

По его словам, под таким аффектом Путин не может отказаться от каких-либо своих начинаний, потому что в его голове это будет означать, что все было зря.

Аббас Галлямов рассказал, что мешает Путину трезво оценивать ситуацию: смотрите видео

Путинский вирус не распространяется

Оппозиционер рассказал, что Путин просто не может адекватно воспринимать информацию.

Он столько раз говорил, что в Украине фашизм, что любую информацию, бумажку, где написано, что в Украине фашизма нет, порвет, а тому, кто это принес, ее запихнет,

– объяснил он.

Аббас Галлямов подчеркнул, что президент России является заложником и виновником неадекватности своего восприятия реальности.

По его мнению, ближайшее оцепление Путина вполне нормально оценивает ситуацию.

"Условно Собянин или Мишустин ничего не говорили по поводу украинского фашизма. В глубине души они вполне могут считать, что никакого фашизма нет", – добавил он.

По его словам, мэр Москвы и глава правительства просто ждут безопасного момента, чтобы говорить о том, что думают на самом деле. Вероятно, они ждут того дня, когда правда будет для них выгодна.

Путину осталось недолго