Про це 24 Каналу розповів Аббас Галлямов – російський опозиційний політтехнолог і політолог. За його словами, поплічники президента Росії не розділяють його нездорові фантазії.

Дивіться також Для людей чи для душі: навіщо насправді МКС видав ордер на арешт Путіна

Що робиться в голові Путіна

Аббас Галлямов пояснив, що Путін – заручник тих схем, які одного разу сам озвучив.

"Він – не та людина, яка може визнавати помилки та сказати: "Так, тоді був неправий, насправді все не так, а по-іншому", – наголосив він.

На його думку, така поведінка російського диктатора є нездоровою і демонструє психологію ефекту.

Його суть у тому, що ти є заручником колишніх рішень, тобто докладаєш зусиль, ресурсів в якісь давно прийняті рішення,

– зосередив увагу опозиціонер.

За його словами, під таким афектом Путін не може відмовитися від будь-яких своїх починань, бо в його голові це означатиме, що все було дарма.

Аббас Галлямов розповів, що заважає Путіну тверезо оцінювати ситуацію: дивіться відео

Путінський вірус не розповсюджується

Опозиціонер розказав, що Путін просто не може адекватно сприймати інформацію.

Він стільки разів казав, що в Україні фашизм, що будь-яку інформацію, папірець, де написано, що в Україні фашизму немає, порве, а тому, хто це приніс, його запихне,

– пояснив він.

Аббас Галлямов наголосив, що президент Росії є заручником і винуватцем неадекватності свого сприйняття реальності.

На його думку, найближче оточення Путіна цілком нормально оцінює ситуацію.

"Умовно Собянін чи Мішустін нічого не говорили стосовно українського фашизму. У глибині душі вони цілком можуть вважати, що ніякого фашизму немає", – додав він.

За його словами, мер Москви та голова уряду просто чекають безпечного моменту, щоб говорити те, що думають насправді. Ймовірно, вони чекають той день, коли правда буде для них вигідною.

Путіну лишилося недовго