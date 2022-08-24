Командиры военных группировок россии в Украине подчиняются непосредственно путину, – ISW
Источник:ISW
сергей шойгу и другие военные руководители – всего лишь номинальность. Аналитики убеждены, что военными группировками россии в Украине руководит непосредственно президент владимир путин.
Как отмечают в Институте по изучению войны, российские военные подчиняются владимиру путину. А это значит, что они минуют как минобороны страны-агрессора, так и начальника генштаба валерия герасимова.
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шойгу потерял доверие
Аналитики ссылаются на российское издание "Важные истории" или iStories. Оно сообщает, опираясь на неназванные источники в генштабе россии, что сергей шойгу потерял доверие владимира путина. Это, рассказывают в издании, произошло после провала начального этапа "спецоперации" в Украине. Ведь напомним, что тогда шойгу пообещал быстро победить и захватить Киев в считанные дни.
Теперь путин непосредственно коммуницирует с:
- командующим центральным военным округом александром лапиным, заведующим "центральной" группировкой войск в Украине;
- и сергеем суровикиным, который руководит "южной" группировкой войск.
В Институте по изучению войны отметили, что самостоятельно проверить правдивость этих слов не могут. В то же время они наталкивают на предположение, что путин в руководстве войском обходит также герасимова, упомянутого выше.
Именно потому, что врагу не удается достичь поставленных целей, он звереет с каждым днем все больше. Так что в ближайшие дни риски ракетных ударов только возрастают. А это значит, что не следует ни в коем случае игнорировать сигналы о воздушной тревоге.
Киев и другие города – цели врага в День Независимости
В Офисе Президента подчеркнули, что враг в ближайшие дни будет стремиться атаковать Киев, а также ряд других городов. Это подчеркнул Михаил Подоляк.
Вскоре в КГГА подчеркнули, что мишенями оккупантов в течение этой недели могут быть:
- центры принятия решений;
- военные объекты;
- объекты оборонной промышленности;
- критическая инфраструктура;
- объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения.
Поэтому следует отправляться в ближайшее укрытие, как только прозвучит воздушная тревога. А оставаться в убежище следует до тех пор, пока не будет отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.
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