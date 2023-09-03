Чего боится Путин: экс-посол США в России назвал самый большой страх диктатора

Для российского диктатора Владимира Путина существует несколько ситуаций, которых он боится. Однако его самый большой страх – это потеря Крыма.

Об этом в интервью заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол США в России Майкл Макфол, занимавший должность с 2011 по 2014 год. Он рассказал, к чему может привести потеря Путина Крыма.

Смотрите также Настоящего подкраивают под фальшивого: как рождаются двойники Путина

Какие страхи у Путина

Макфол заявил, что российский диктатор не такой храбрый, как его могут воспринимать на Западе. Экс-посол поделился, что в западных странах существует мнение, что Путин – это якобы "мачо", которого все должны бояться, не загонять в угол и давать ему пространство. Некоторые говорят, что российскому диктатору необходима украинская земля для того, чтобы закончить войну. Однако Макфол не согласен с такими мыслями.

Бывший посол привел несколько примеров, когда российский диктатор не был столь "отчаянным" и отступал вместо эскалации. К примеру Макфол приводит несколько случаев. Он вспомнил мятеж Пригожина, когда тот собирался идти на Москву. Путин тогда записал обращение и заявил, что "мятежников нужно уничтожить". После этого, уже через несколько часов, он вел переговоры с главой вагнеровцев.

Похожая ситуация была и с президентом Турции несколько лет назад. Тогда Эрдоган обратился к российскому диктатору и заявил, что Россия должна перестать перегонять свои самолеты в Сирию через турецкую территорию. Правда, Путин не обратил внимания на требование Эрдогана. Когда же президенту Турции это надоело, он сбил один из этих самолетов.

Кроме того, на днях состоялся саммит БРИКС, на который так собирался Путин, но почему-то не поехал. Поэтому он решил отправить туда Лаврова.

"То, что Путин отправил туда Лаврова, а сам выступил онлайн свидетельствует о том, что он боится Международного уголовного суда. Мы не видим смельчака, который бросает вызов Западу, видим труса, который боится Запада. До нас должно дойти, что Путина бояться не стоит и что можно смело бросать ему вызов и в конце концов прогонять его", – заявил Макфол.

Однако самый большой страх Путина – это потеря Крыма, ведь это может подорвать доверие россиян к своему диктатору.

Я думаю, что больше всего он боится потери Крыма. Он боится перенесения войны в Крым, в вашу страну, а не в его. Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы у России легитимность его войны,

– подчеркнул Макфол.

Экс-посол также объяснил, что потеря полуострова и неспособность Путина удержать Крым станет роковым следствием для его диктаторского режима.

Какая ситуация в Крыму: последние новости