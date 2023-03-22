Путин будет отвечать за совершенные им преступления, как ответили нацисты более 70 лет назад – Politico

Кремль вывез из Украины минимум 16 тысяч наших детей. Их вывозили якобы для того, чтобы защитить от войны или потому, что они сироты. Однако себя выдала российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она признала в телеграме в сентябре 2022 года, что действительно детей вывозят, чтобы превратить их в патриотических россиян. Из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой.

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Редактор POLITICO Europe Джейми Деттмер написал, что в ордере МУС есть эхо 1949 года и восьмого дела Нюрнбергского процесса. В нем было 14 подсудимых, которые являлись должностными лицами разных организаций СС. Их осудили за похищение польских и других детей с их родины, в частности, во время Второй мировой войны.

Относительно вывезенных из Украины детей Львова-Белова писала, что дети иногда демонстрировали "негатив": группа из 30 человек из Мариуполя дерзко пела гимн Украины, плохо отзывались о президенте России Владимире Путине, и скандировали "Слава Украине". Но спустя время, как она радостно отметила, отношение детей "трансформировалось в любовь к России".

Автор также напоминает, что, по данным Польского Красного Креста, ориентировочно 200 тысяч польских детей, а также неизвестное количество детей других национальностей вывезли во время Второй мировой войны в нацистскую Германию.

Детей забирали на германизацию, некоторых – на принудительные работы, не прошедших расовую оценку – отправляли в специальные центры для медицинских экспериментов.

Следует заметить, что маленькие польские дети были полностью германизированы. Старшие же оказывали сопротивление – в одном из центров перевоспитания они ночью будили младших, чтобы прочитать им молитвы на польском. Все для того, чтобы дети не забыли, откуда они.

Относительно украинского мальчика Филиппа, которого усыновила Львова-Белова, она говорила, что он сначала был непокорным, бесконечно рассказывал о том, как принимал участие в демонстрациях в поддержку украинской армии. Но в сентябре так называемая уполномоченная заявила, что он "получил паспорт гражданина России и не выпускает его из рук!"

Следует заметить, что для прокуроров Нюрнберга цель судебных процессов заключалась не только в осуждении и наказании военных преступников, но и в том, чтобы:

мир отчетливо увидел доказательства нацистских ужасов;

делегитимизировал нацистов в глазах немцев;

закрепил преступление агрессии в международном праве.

Хан прокомментировал ответственность Путина

Мы видим очень ясно, что международное право рассматривается как одна из важнейших опор для обеспечения поддержания мира и безопасности. Речь идет не только о юриспруденции и важных нормативных ценностях, это действительно об основных стандартах поведения, обеспечивающих подотчетность и безопасность,

– заявил прокурор МУС Карим Хан.

Издание написало, что опасения заключаются в том, что специальный трибунал столкнется с теми же сомнениями и препятствиями, которые помешали Нюрнбергскому процессу. Однако Хан заверил, что МУС является влиятельным судом.

Прокурор МУС также заявил, что прошла четверть века с момента подписания Римского статута.

"У нас установлена юрисдикция. Совет Безопасности ООН четко признает нас международным судом. Я считаю, что моя работа состоит в том, чтобы закон действовал", – заявил Хан.

Он также ответил на вопрос, мог ли представить, что Владимир Путин предстанет перед судом, как сербский Слободан Милошевич. На это Хан сказал: "Мы начинаем с улик. И это то, что мы делаем".