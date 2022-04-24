Путин будет точно угрожать Великобритании, – Краев о запуске мощной ракеты "Сармат"

Россия объявила о первом запуске межконтинентальной ракеты "Сармат". Вероятно, Владимир Путин будет угрожать Великобритании.

Однако не следует забывать, как построена военная доктрина России. Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев .

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"Путин точно будет этим (запуском ракет – 24 канал) угрожать. Он уже это делает достаточно активно", – подчеркнул Краев.

Первый аспект

По его словам, первый аспект заключается в том, что для России тактическое оружие абсолютно адекватная часть конвенционного вооруженного противостояния. Применение тактического уровня ядерных боеголовок для них не является переходом к ядерной войне.

"Сармат" – это все же стратегическое оружие, немного другой разряд. В целом, у них (россиян – 24 канал) намного слабее границы того, что является ядерной войной, а что – нет,

– объяснил эксперт.

Второй аспект

Второй аспект состоит в том, что у россиян есть несколько уровней применения ядерного оружия. Это единственная страна в мире, у которой существует концепция ограниченной ядерной войны .

Великобритания, США, даже Китай (как новая ядерная мощь) понимают, что любой переход к ядерному оружию – это глобальный апокалиптический конфликт, из которого один вариант – уничтожение всего человечества. В России существует абсолютно прописанная четкая тактика ограниченной ядерной войны, которая происходит несколько этапов. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Этапы ограниченной ядерной войны России

Первый этап

Так называемая инициация – когда Россия просто показывает, что она готова применить соответствующее оружие, взорвав один (относительно слабый) заряд где-нибудь в безлюдном месте.

Второй этап

Устрашение – когда такой заряд подрывают над условно небольшим населенным пунктом или небольшим скоплением городов. Это делают, чтобы показать, что не просто готовы применить это оружие, а четко бить по объектам.

Третий этап

Удар по стратегическим целям .

"Так или иначе, пока россияне пока блефуют – агрессивно и активно. Британцы – единственные, кто адекватно реагируют на эти блефы", – заметил эксперт.

Только Великобритания сейчас заявила, что любой запуск ядерной боеголовки (или против них или против Украины) автоматически запускает их ядерную реакцию – без консультации с НАТО, без промедления.

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