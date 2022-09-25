"Путин будет торговаться с Вашингтоном и Берлином": зачем россии псевдореферендумы

Оккупанты устраивают шоу с "референдумами" на временно оккупированных территориях. Никто не знает, что будет после них, но очевидно, что путин точно будет пытаться манипулировать результатами этих "волеизъявлений".

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что, по его мнению, путин сейчас будет пытаться имитировать эти "референдумы", затем за "присоединение" должна проголосовать дума.

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"А потом он будет звонить в Берлин и Вашингтон и будет пытаться торговаться", – считает Николай Давыдюк.

По его словам, в таком случае, путин уже будет выставлять ряд требований и говорить, что он хочет. "Это и будет момент торга, когда все готовое принесут на стол", – убежден политолог.

Именно при таких условиях, вероятно, он будет давить на Украину, чтобы мы сели за стол переговоров,

– считает специалист.

Николай Давыдюк добавляет, что нужно понять, что путин – закомплексованный недоросток, пытающийся реализовать себя, используя Украину.

По мнению политолога, проблема в том, что "сохранение лица путина" уже длится 8-й год и никто не знает, как его "сохранить". "Его просто нужно превратить в чучело и поместить в соседнюю комнату с лениным", – резюмирует он.

Детальнее о том, зачем путину псевдореферендумы: смотрите видео